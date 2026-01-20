চট্টগ্রামে ১০ জনের মনোনয়ন প্রত্যাহার, বৈধ প্রার্থী ১১১, বাতিল ২

চট্টগ্রামে ১০ জনের মনোনয়ন প্রত্যাহার, বৈধ প্রার্থী ১১১, বাতিল ২
চট্টগ্রামে তিন রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে মোট ১০ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। এ ছাড়া দুই প্রার্থীর দলীয় মনোনয়ন বাতিল হওয়ায় জেলার ১৬টি সংসদীয় আসনে এখন বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১১ জনে।
মঙ্গলবার সকাল থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়ন প্রত্যাহারের কার্যক্রম চলে।
প্রত্যাহার করা প্রার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের একজন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের দুজন, খেলাফত মজলিসের দুজন, নেজামে ইসলাম পার্টির দুজন, আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির একজন এবং গণঅধিকার পরিষদের একজন রয়েছেন।
১০ দলীয় জোটের একটি সূত্র জানায়, জোটগত সমঝোতার অংশ হিসেবে নির্ধারিত প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়ে অন্য প্রার্থীরা তাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করছেন।
যারা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন তারা হলেন–চট্টগ্রাম-২ আসনে বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির মো. ওসমান আলী ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের এইচ এম আশরাফ বিন ইয়াকুব, চট্টগ্রাম-৫ আসনে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের সৈয়দ মোক্তার আহমেদ, চট্টগ্রাম-৭ আসনে খেলাফত মজলিসের মো. আবুল কালাম, চট্টগ্রাম-৮ আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মোহাম্মদ এনায়েত উল্লাহ, চট্টগ্রাম-৯ আসনে বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির মো. নেজাম উদ্দিন, চট্টগ্রাম-১১ আসনে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির মোহাম্মদ লোকমান, চট্টগ্রাম-১২ আসনে গণঅধিকার পরিষদের এমদাদুল হাসান, চট্টগ্রাম-১৩ আসনে খেলাফত মজলিসের প্রার্থী ইমরান এবং চট্টগ্রাম-১৬ আসনে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির মো. কফিল উদ্দিন চৌধুরী ও বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির মুহাম্মদ মুসা।
এদিকে চট্টগ্রাম-৬ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী গোলাম আকবর খন্দকারের দলীয় মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।
