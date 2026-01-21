  2. জাতীয়

ঢাকা জেলার পাঁচ আসনে লড়বেন ৩২ প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২২ এএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা জেলার পাঁচ আসনে লড়বেন ৩২ প্রার্থী

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা জেলার পাঁচ আসনে ৩২ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তবে এসব আসনের মধ্যে দুটিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কোনো প্রার্থী থাকছে না।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিনে এ তথ্য জানান ঢাকা জেলার রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. রেজাউল করিম।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা জেলার আসনভিত্তিক প্রার্থীর সংখ্যা হলো ঢাকা-১ আসনে ছয়জন, ঢাকা-২ আসনে তিনজন, ঢাকা-৩ আসনে নয়জন, ঢাকা-১৯ আসনে আটজন এবং ঢাকা-২০ আসনে ছয়জন। মনোনয়নপত্র বৈধ থাকলেও তিনটি আসনে চার প্রার্থী শেষ দিনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন।

মনোনয়ন প্রত্যাহারকারীরা হলেন, ঢাকা-১ আসনে খেলাফত মজলিসের ফরহাদ হোসেন, ঢাকা-১৯ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মো. আফজাল হোসাইন ও খেলাফত মজলিসের এ কে এম এনামুল হক এবং ঢাকা-২০ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মো. আব্দুর রউফ।

ঢাকা-১ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বিএনপির খন্দকার আবু আশফাক, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মো. নজরুল ইসলাম, জাতীয় পার্টির মো. নাসির উদ্দিন মোল্লা, বাংলাদেশ লেবার পার্টির শেখ মোহাম্মদ আলী, ইসলামী আন্দোলনের নূরুল ইসলাম এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী অন্তরা সেলিম হুদা।

ঢাকা-২ আসনে নির্বাচনে লড়বেন বিএনপির আমানউল্লাহ আমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জহিরুল ইসলাম এবং জামায়াতে ইসলামীর কর্নেল (অব.) আব্দুল হক।

ঢাকা-৩ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা হলেন, বিএনপির গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত মো. শাহীনুর ইসলাম, গণঅধিকার পরিষদের মো. সাজ্জাদ, বাংলাদেশ কংগ্রেসের মোহাম্মদ জাফর, গণসংহতি আন্দোলনের মো. বাচ্চু ভূঁইয়া, ইসলামী আন্দোলনের মো. সুলতান আহমদ খান, সমাজতান্ত্রিক দলের মজিবুর হাওলাদার, গণফোরামের মুহাম্মদ রওশন ইয়াজদানী এবং জাতীয় পার্টির মো. ফারুক।

ঢাকা-১৯ আসনে বিএনপির দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, জাতীয় পার্টির মো. বাহাদুর ইসলাম, এনসিপির দিলশানা পারুল, গণঅধিকারের শেখ শওকত হোসেন, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির ইসরাফিল ইসলাম সাভারী, ইসলামী আন্দোলনের মো. ফারুখ খান, এনডিপির চৌধুরী হাসান সোরোয়ার্দী ও বাংলাদেশ মুসলিম লীগের মো. কামরুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

এ ছাড়া ঢাকা-২০ আসনে বিএনপির মো. তমিজ উদ্দিন, জাতীয় পার্টির আহসান খান, এনসিপির নাবিলা তাসনিম, খেলাফত মজলিসের আশরাফ আলী, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের মো. আরজু মিয়া এবং এবি পার্টির হেলাল উদ্দিন আহাম্মদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন।

এমডিএএ/আরএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।