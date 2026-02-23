পুলিশের ২৭০১ কনস্টেবল পদ খালি, নিয়োগ দ্রুতই

পুলিশের ২৭০১ কনস্টেবল পদ খালি, নিয়োগ দ্রুতই
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ২ হাজার ৭০১ পুলিশ কনস্টেবলের পদ খালি রয়েছে। এসব পদে জরুরিভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়ার কথা বলে হয়েছে।
সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা জানান।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পুলিশের সব পর্যায়ে আমাদের জনবলের অভাব আছে। এখন আমরা দ্রুত ২ হাজার ৭০১ জন কনস্টেবল খালি পদে নিয়োগ দেবো।
পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপ বিষয়ে তিনি বলেন, কেউ পুলিশের কাজে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। যদি কেউ বাধা বা হস্তক্ষেপ করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
