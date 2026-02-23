  2. জাতীয়

ক্রীড়া শিক্ষাবৃত্তি ও জাতীয় ক্রীড়া ভাতা দেবে সরকার

প্রকাশিত: ০৩:৪১ পিএম, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ক্রীড়া শিক্ষাবৃত্তি ও জাতীয় ক্রীড়া ভাতা দেবে সরকার

কৃতি ক্রীড়া শিক্ষার্থীদের জন্য ক্রীড়া শিক্ষাবৃত্তি এবং অসচ্ছল, অসুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য জাতীয় ক্রীড়া ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে এ শিক্ষাবৃত্তি ও ভাতা দেবে।এজন্য অনলাইন আবেদনের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, অনলাইনে আগামী ৭ মার্চ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

আগ্রহীরা sports-edu.online.info.bd এবং sports-allowance.online.info.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে নিজস্ব মোবাইল নম্বর দিয়ে নিবন্ধনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

