মন্ত্রিপরিষদ সচিব
সরকারি কর্মচারীরা সঠিক সময়ে অফিসে না এলে কঠোর ব্যবস্থা
সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সঠিক সময়ে অফিসে উপস্থিত না হলে প্রচলিত আইন ও বিধি অনুযায়ী সরকার কঠোরভাবে ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি। বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।
মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যদি সঠিক সময়ে অফিসে উপস্থিত না হন, তবে সরকারের প্রচলিত আইন ও বিধি অনুযায়ী অত্যন্ত কঠোরভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিষয়টি এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সময়নিষ্ঠার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী প্রতিদিন সকাল ৯টার আগেই অফিসে চলে আসেন। জনদুর্ভোগ কমাতে এবং যানজট এড়াতে তিনি অনেক সময় প্রটোকল ছাড়াই খুব ভোরে সচিবালয়ে উপস্থিত হন। প্রধানমন্ত্রীর এই আগমনের ফলে কর্মকর্তাদের মধ্যে সময়ের সচেতনতা এবং একটি ইতিবাচক চাপ তৈরি হয়েছে।
সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর নিয়মিত অফিস করার বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এখানে নিজস্ব অফিস রয়েছে এবং তিনি চাইলে যে কোনো দিন এখানে অফিস করতে পারেন। তবে এটি সম্পূর্ণ তার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে।
প্রশাসনিক রদবদল বা পরিবর্তন নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সময় ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এটি সময় হলেই দেখা যাবে।
মন্ত্রিসভার বৈঠক প্রতি বৃহস্পতিবার হবে বলেও জানান নাসিমুল গনি।
