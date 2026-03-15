সোমবার থেকে জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক হবে, আশা পাম্প মালিক সমিতির

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৫ পিএম, ১৫ মার্চ ২০২৬
জ্বালানি তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে রেশনিং পদ্ধতি তুলে দেওয়ায় আগামীকাল সোমবার থেকে দেশে জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ডিলার্স, ডিস্ট্রিবিউটরস, এজেন্টস অ্যান্ড পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

রোববার (১৫ মার্চ) সচিবালয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিতের সঙ্গে বৈঠকে এ বিষয়ে তারা আশ্বস্ত হয়েছেন বলে জাগো নিউজকে জানিয়েছেন সংগঠনটির আহ্বায়ক সৈয়দ সাজ্জাদুল করিম।

তিনি বলেন, জ্বালানি তেল সরবরাহে রেশনিং পদ্ধতি তুলে দিয়েছে সরকার৷ আজ মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের একটি বৈঠক হয়েছে৷ বৈঠকে জ্বালানি তেল সরবরাহে রেশনিং তেল তুলে দেওয়ার বিষয়ে সরকার জানিয়েছে৷

তিনি বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে আমরা আশ্বস্ত হয়েছি পাম্পের চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি সরবরাহ করা হবে। পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে হয়তো কয়েকদিন সময় লাগতে পারে৷ তবে কাল (সোমবার) থেকে স্বাভাবিক হচ্ছে এটি বলা যায়।

