টাইগারদের সিরিজ জয়ে প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৯ এএম, ১৬ মার্চ ২০২৬
টাইগারদের সিরিজ জয়ে প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন

মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শ্বাসরুদ্ধকর লড়াইয়ে জয় এবং সিরিজ নির্ধারণী ওয়ানডে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জেতায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

রোববার (১৫ মার্চ) রাতে এক অভিনন্দন বার্তায় প্রধানমন্ত্রী এই ঐতিহাসিক জয়ের জন্য খেলোয়াড়, কোচ ও ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানান।

বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সাহসী তরুণেরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আজকের শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে ১১ রানের জয়ে ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জিতে প্রমাণ করেছে—ঐকান্তিক এবং ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা থাকলে জয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের এই নজরকাড়া পারফরম্যান্স পুরো জাতিকে গর্বিত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও আশা প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশের তরুণদের এই সাফল্যের জয়যাত্রা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে এবং বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হবে।

উল্লেখ্য, আজ (রোববার) মিরপুর স্টেডিয়ামে টস হেরে আগে ব্যাটিং করে ২৯০ রান সংগ্রহ করে বাংলাদেশ। জবাবে পাকিস্তানের ইনিংস ২৭৯ রানে থামিয়ে দিয়ে ১১ রানের রোমাঞ্চকর জয় পায় টাইগাররা। এই জয়ের ফলে ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের উন্নতি ঘটেছে।

