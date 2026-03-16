ট্রেনে ঈদফেরত যাত্রায় ২৭ মার্চের টিকিট মিলবে মঙ্গলবার

ট্রেনে ঈদফেরত যাত্রায় ২৭ মার্চের টিকিট মিলবে মঙ্গলবার
আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঈদফেরত যাত্রার অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) ঈদ ফেরত যাত্রার ২৭ মার্চের টিকিট পাওয়া যাবে।
এছাড়া ২৮ মার্চের টিকিট ১৮ মার্চ এবং ২৯ মার্চের টিকিট ১৯ মার্চ পাওয়া যাবে। ঈদযাত্রার শতভাগ টিকিট অনলাইনে বিক্রি হচ্ছে।
বাংলাদেশ রেলওয়ের সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী যাত্রীদের টিকিট ক্রয় সহজলভ্য করার জন্য পশ্চিমাঞ্চলে চলাচলরত সকল আন্ত:নগর ট্রেনের টিকিট সকাল ৮টা হতে এবং পূর্বাঞ্চলে চলাচলরত সকল আন্ত:নগর ট্রেনের টিকিট দুপুর ২টা হতে বিক্রি হচ্ছে।
