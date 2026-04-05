বাংলাদেশ-রাশিয়া সামরিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে চায়

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২১ পিএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬
প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রি. জে. (অব.) ড. একেএম শামছুল ইসলাম ও রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার গ্রিগোরিয়েনভিক খোজিন

দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সামরিক সম্পর্ক ও কৌশলগত বন্ধন আরও জোরদারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. একেএম শামছুল ইসলাম ও রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার গ্রিগোরিয়েনভিক খোজিন।

রোববার (৫ এপ্রিল) ঢাকা সেনানিবাসের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার কার্যালয়ে তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত। সাক্ষাৎকালে তারা এ বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

আইএসপিআর জানায়, সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

