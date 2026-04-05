শাহজাহানপুরে কবরস্থানের সামনে থেকে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর শাহজাহানপুর থানাধীন দক্ষিণ শাহজাহানপুরে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসের পারিবারিক কবরস্থানের সামনে থেকে অজ্ঞাতনামা (৪৫) এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শনিবার (৪ এপ্রিল) দিবাগত রাতে তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।
শাহজাহানপুর থানা উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. মেহেদী হাসান জানান, আমরা খবর পেয়ে দক্ষিণ শাজাহানপুরে মির্জা আব্বাসের পারিবারিক কবরস্থানের সামনে থেকে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করি।
তিনি আরও জানান, আমরা আশপাশের লোকের মুখে জানতে পারি- গতকাল বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ওই নারী কবরস্থানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। আমাদের ধারণা স্ট্রাোকজনিত কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্তে রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে বলেও জানান তিনি।
