স্ত্রী চলে গেছেন-চাকরিও নেই, মানসিক চাপে যুবকের গলায় ফাঁস

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪৫ পিএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬
রাজধানীর খিলগাঁও থানাধীন তারাবাগ এলাকার একটি বাসা থেকে মো. শাওন মিয়া (২৬) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শাওন মিয়া পেশায় প্রাইভেটকারচালক ছিলেন।

রোববার (৫ এপ্রিল) সকালের দিকে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

খিলগাঁও থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম জানান, আমরা খবর পেয়ে দিবাগত রাত ৩টার দিকে খিলগাঁওয়ের তারাবাগ এলাকার একটি বাসা থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করি।

তিনি আরও জানান, শাওন মিয়া পারিবারিক কলহের জেরে নিজ রুমে গিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে স্বজনদের দাবি। পরে আমরা গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

নিহত শাওনের বন্ধু মোহাম্মদ সাগর জানান, শাওন একজন প্রাইভেটকারচালক। দেড় বছর তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর তেমন বনিবনা হতো না। তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকতো। স্ত্রী বলতো- তোমার এত কম বেতনে কীভাবে চলবো। এনিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকতো। চার মাস আগে স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায়। এনিয়ে মানসিক ডিপ্রেশনে ছিল। তারপরে দিন-চার দিন হলো তার চাকরি চলে যায়। মানসিক টেনশনে নিজ রুমে গিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে বলে জানতে পারি।

তিনি আরও জানান, শাওন মিয়া খিলগাঁও উত্তর গোড়ানের ৩৮২/৫ নং বাসার মৃত আবুল কালামের ছেলে। বর্তমানে খিলগাঁও তারাবাগ ১৫১/২/৩২ নং বাসায় ভাড়া থাকতেন।

