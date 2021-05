করোনাভাইরাস প্রতিটি দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘করোনা মহামারি বিশ্বের প্রতিটি দেশের আর্থসামাজিক ও স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছে। এ বিপর্যয় থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশসহ সকল দেশই সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাই, আপনারা মেট্রোলজি সংস্থাগুলোতে বিনিয়োগ করুন, নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন ঘটান। আমাদের সরকার বর্তমান সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মান সংস্থাগুলোর কর্মপরিধি ও সেবার মনোন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।’

বৃহস্পতিবার (২০ মে ) ‘বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস’ ২০২১ উপলক্ষে দেয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) উদ্যোগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এ বছর বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ওজন ও পরিমাপ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা- BIPM (International Bureau of Weights and Measures) এবং BIML (International Bureau of Legal Metrology) এ বছর বিশ্ব মেট্রোলজি দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে- ‘Measurement for Health’ অর্থাৎ ‘সুস্বাস্থ্যের জন্য পরিমাপ’। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের পরিমাপগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসে প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রচেষ্টায় ১৯৭৪ সালে বিএসটিআই আন্তর্জাতিক মান সংস্থা (ISO) এবং ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে কোডেক্স অ্যালিমেন্টারিয়াস কমিশনের ন্যাশনাল কোডেক্স কনট্যাক্ট পয়েন্ট (NCCP) এর সদস্যপদ লাভ করে। ISO সদস্যপদ অর্জন করার পর থেকে আন্তর্জাতিক মান ও পরিমাপ সংস্থা প্রণীত মান অনুযায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্য যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সামগ্রী ও যন্ত্রপাতির মান নির্ধারণ এবং সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণে বিএসটিআই বাংলাদেশের জাতীয় মান সংস্থা (NSB) হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকারের উদ্যোগে বাংলাদেশের নেতৃত্বে সার্কভুর্ক্ত দেশগুলো ২০১১ সালের ২১ আগস্ট দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক মান সংস্থা (SARSO) প্রতিষ্ঠা করে এবং এর সদর দফতর ঢাকায় স্থাপন করে। আমরা ২০১৮ সালে ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইন প্রণয়ন করেছি।’

শেখ হাসিনা বলেন, ‘গত বছরের প্রথম চতুর্ভাগে বৈশ্বিক করোনা মহামারি পরিস্থিতি পরিমাপ বিজ্ঞানের বৈশ্বিক ও নির্ভুল ব্যবহারের দিকটি সংশ্লিষ্ট মহলকে ব্যাপকভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। করোনাভাইরাসের উপস্থিতি নির্ণয়, স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর কার্যকারিতা প্রমাণ এবং ডিএনএ/আরএনএ/প্রোটিন প্রযুক্তির মাধ্যমে ভ্যাকসিন উদ্ভাবন ও এর সফল প্রয়োগ সকল ক্ষেত্রেই পরিমাপ বিজ্ঞানের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়েছে। তা ছাড়া, বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি, ভাইরাসের গতিবিধি, জিন বৈশিষ্ট্য নির্ণয়সহ স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য চিকিৎসা সেবায় ব্যবহৃত সামগ্রী ও যন্ত্রপাতির সঠিক পরিমাপে উৎপাদন ও ব্যবহার নিশ্চিত করাসহ চিকিৎসা ক্ষেত্রের প্রতিটি স্তরের সুব্যবস্থাপনাও পরিমাপ বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।’

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিমাপ ক্ষেত্রের বর্তমান সংকট মোকাবিলা করে অচিরেই সারা বিশ্বে একীভূত, সহজলভ্য ও নির্ভুল পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহারে সমর্থ হবো। বিশ্ব মেট্রোলজি দিবসের তাৎপর্যকে অনুবাধন করে দেশীয় শিল্প উদ্যোক্তা ও আমদানিকারকগণ পণ্য উৎপাদন ও বিপণন এবং চিকিৎসা সেবায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সঠিক পরিমাপে অধিকতার মনোযোগী হবেন বলে আশা প্রকাশ করছি। আমি ‘বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস-২০২১’ উপলক্ষে বিএসটিআই গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।’

এইচএস/ইএ