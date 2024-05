নির্বাচনে অনিয়ম বন্ধে ১৫৭ উপজেলায় জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ

অনিয়ম বন্ধে ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদের দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনে ১৫৭ উপজেলায় জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ভোটের আগে ও পরে পাঁচদিন কাজ করবেন তারা। ইসির আইনশাখার উপসচিব আব্দুস সালাম এ সংক্রান্ত চিঠি সংশ্লিষ্টদের পাঠিয়েছেন।

এতে বলা হয়, ৬৩টি জেলার ১৫৭টি উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন উপলক্ষে ভোটগ্রহণের আগে দুদিন, ভোটগ্রহণের দিন ও ভোটগ্রহণের পরের দুদিন ১৯ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত ১৫৭ জন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

ইসি আরও জানায়, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা-২০১৩ এর বিধি ৮৪ক- তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নির্বাচনী অপরাধসমূহ The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর section 190 এর sub-section (1) এর অধীন আমলে নিয়ে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার সম্পন্ন করা হবে।

এছাড়া দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটরা একজন বেঞ্চ সহকারী, স্টেনোগ্রাফার, অফিস সহকারীকে সঙ্গে নিতে পারবেন। সেই সঙ্গে দায়িত্ব পালনকালে প্রয়োজনীয় যানবাহন সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে বলা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটদের সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় আদালত পরিচালনার জন্য দুজন সশস্ত্র পুলিশকে নিয়োগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

ইসির ঘোষিত তফশিল অনুযায়ী, ৮ মে প্রথম ধাপের ১৩৯ উপজেলায় ভোটগ্রহণ হয়। দ্বিতীয় ধাপের ১৫৭ উপজেলার ভোটগ্রহণ ২১ মে অনুষ্ঠিত হবে। তৃতীয় ধাপে ১১২ উপজেলায় ২৯ মে ও চতুর্থ ধাপে ৫৫ উপজেলায় ৫ জুন ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা রয়েছে।

এমওএস/জেডএইচ/জেআইএম