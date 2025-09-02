  2. রাজনীতি

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেবেন অলি ও রেদোয়ান আহমেদ

প্রকাশিত: ১২:২৭ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেবেন অলি ও রেদোয়ান আহমেদ
এলডিপির প্রেসিডেন্ট অলি আহমদ ও মহাসচিব রেদোয়ান আহমেদ

দেশের চলমান নানা ইস্যু নিয়ে আলোচনার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সাতটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক হবে।

এতে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) থেকে অংশ নেবেন দলটির প্রেসিডেন্ট অলি আহমদ ও মহাসচিব রেদোয়ান আহমেদ।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকালে অলি আহমদের গণমাধ্যম বিষয়ক উপদেষ্টা সালাহ উদ্দীন রাজ্জাক জানান, প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান এলডিপি মহাসচিব রেদোয়ান আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। এলডিপি প্রেসিডেন্ট অলি আহমদ ও মহাসচিব রেদোয়ান আহমেদ বৈঠকে অংশ নেবেন বলে তাকে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

