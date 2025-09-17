দুর্গাপূজা নির্বিঘ্ন করতে নেতাকর্মীদের সজাগ থাকার আহ্বান ফখরুলের
আসন্ন দুর্গাপূজা নির্বিঘ্ন করতে নেতাকর্মীসহ সমমনা দল ও আপামর জনগণকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
তিনি বলেন, দুর্গাপূজা কেন্দ্র করে কেউ যেন চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, নাশকতা সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীসহ সমমনা দল ও আপামর জনগণকে সজাগ থাকতে হবে।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানান তিনি।
বিএনপির মহাসচিব বলেন, আর কয়েকদিনের মধ্যেই হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। এরই মধ্যে পূজা উদযাপনের জন্য সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করছেন হিন্দু জনগোষ্ঠীর মানুষেরা। একটি জাতিগোষ্ঠীর যে কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব সব সম্প্রদায়ের মধ্যে আনন্দময় শুভেচ্ছা বোধে উদ্দীপ্ত করে।
বাংলাদেশেও যুগ যুগ ধরে মহিমান্বিত মর্যাদায় শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপিত হয়ে আসছে। কখনো কখনো স্বার্থান্বেষী মহল হীনস্বার্থে একটি দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস ও ভরসার ভিত্তিকে দুর্বল করার চেষ্টা করে। সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের মাধ্যমে একটি জাতির ভেতরে সাম্প্রদায়িক বিভাজন রেখা টেনে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করে। অবিশ্বাস এবং আস্থার বিষাক্ত বীজ বপন করে অসৎ রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করে। আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে সজাগ দৃষ্টি রেখে যে কোনো ধরনের হীন উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিতে হবে। আবহমানকাল ধরে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল ঐতিহ্য বহন করে এসেছে। আমাদের সেই ঐতিহ্য দৃঢ় প্রত্যয়ে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।
পূজায় কেউ যাতে নাশকতা করতে না পারে উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, দুর্গাপূজা কেন্দ্র করে কেউ যেন চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, নাশকতা সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীসহ সমমনা দল ও আপামর জনগণকে সজাগ থাকার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। যাতে শান্তি ও সহাবস্থানের মধ্যদিয়ে দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।
বিএনপির নেতাকর্মীদের সারাদেশের পূজামণ্ডপগুলোতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি।
কেএইচ/এমএএইচ/জেআইএম