বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে সিঙ্গাপুরের কূটনীতিকরা
বিএনপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন সিঙ্গাপুর প্রজাতন্ত্রের অনাবাসিক হাইকমিশনার ডেরেক লো, হাইকমিশনের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মিচেল লি এবং দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কান্ট্রি অফিসার ডে আর্নদ।
বুধবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ বৈঠক শুরু হয়। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানিয়েছেন।
বিএনপির পক্ষ থেকে বৈঠকে অংশ নেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সালাহ উদ্দিন আহমদ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।
কেএইচ/এমআইএইচএস/জেআইএম