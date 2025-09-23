  2. রাজনীতি

আওয়ামী লীগ তাদের অন্যায়ের জন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা করে না: ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১১ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

আওয়ামী লীগ তাদের অন্যায়ের জন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা করে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গতকাল (সোমবার) যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হিসেবে তারা হামলার শিকার হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় তিনি এমন মন্তব্য করেন।

প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এসব মন্তব্য করেন বিএনপির এই রাজনীতিবিদ।

তিনি লেখেন, নিউইয়র্ক বিমানবন্দরে যা ঘটেছে তা আবারও প্রমাণ করলো- আওয়ামী লীগ তাদের অন্যায়ের জন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা করে না।

ওই পোস্টে বিএনপি নেতাকর্মীদের সংযমের আহ্বান জানিয়ে তিনি লেখেন, আওয়ামী লীগ আজ পর্যন্ত যা অন্যায় করেছে সবকিছুর বিচার আইনের মাধ্যমে হবে। দল ও দেশের স্বার্থে ধৈর্য ধরুন।

এএমএ/এএসএম

