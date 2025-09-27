বৈধ নির্বাচন আয়োজন ছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়: চসিক মেয়র

বৈধ নির্বাচন আয়োজন ছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়: চসিক মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ও চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, বাংলাদেশে একটি বৈধ নির্বাচন আয়োজন ছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। নির্বাচন হতে হবে উৎসবমুখর পরিবেশে, যেখানে জনগণ দলমত নির্বিশেষে নিজ হাতে ভোট দিতে পারবে।
তিনি অভিযোগ করেন, অতীতের নির্বাচনে জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে একদলীয় শাসন কায়েম করা হয়েছিল।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নগরীর ওয়াসা মোড়স্থ জমিয়তুল ফালাহ মসজিদের সামনে জাতীয়তাবাদী তরুণ দলের ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ জেলা তরুণ দলের র্যালি পূর্ব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক বিশাল র্যালি ওয়াসা মোড় থেকে শুরু হয়ে আলমাস সিনেমা মোড়, কাজীর দেউরী, নুর আহমেদ সড়ক হয়ে নাসিমন ভবনস্থ দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।
সমাবেশে মেয়র বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচনে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা হবে নির্ধারক। দেশের চার কোটি তরুণ ভোটার দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। এবার তারা ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখবে।
তিনি বলেন, আমাদের ছেলেরা দীর্ঘদিন নির্যাতন নিপীড়ন, হামলা মামলা, কারাভোগসহ নানা প্রতিকূলতার শিকার হয়েছে। কিন্তু তবুও তারা মাঠে থেকে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। আমাদের বড় কোনো ভরসার প্রয়োজন নেই, পরীক্ষিত নেতাকর্মীরাই আমাদের শক্তি।
আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখন থেকেই প্রতিটি ওয়ার্ড, ব্লক ও কেন্দ্রকে গুছিয়ে নিতে হবে। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের দল হিসেবে বিএনপি জনগণকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করবে। তরুণ, যুব ও ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।
কেন্দ্রীয় তরুণদলের সহ সভাপতি ও চট্টগ্রাম বিভাগের প্রধান সমন্বয়ক লায়ন রাসেল মির্জার সভাপতিত্বে ও চট্টগ্রাম মহানগর তরুণ দলের সদস্য সচিব মোহাম্মদ ওমর কাইয়ুমের পরিচালনায় এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর, মহানগর বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য আলহাজ্ব হানিফ সওদাগর, সাবেক হকার্স বিষয়ক সম্পাদক আবদুল বাতেন, তরুণদল কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম, চট্টগ্রাম বিভাগীয় তরুণদলের সাংগঠনিক সম্পাদক দিদার হোসেন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদুর রহমান সাঈদ।
অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- মহানগর তরুণদলের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আবু হানিফ নিহাদ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক লায়ন মুসলিম ফারুক, উত্তর জেলা তরুণদলের আহ্বায়ক নাহিদুল ইসলাম ফয়সাল, সদস্যসচিব শরীফ হোসেন মাসুদ, সি. যুগ্ম আহ্বায়ক জোবায়ের হোসেন, দক্ষিণ জেলা তরুণদলের সাবেক সি. সহ সভাপতি জয়নাল আবেদীন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাহের সিকদারসহ চট্টগ্রাম মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের নেতারা।
