  2. রাজনীতি

দেশে ফিরে বিমানবন্দরে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি, বিএনপি নেতাকে নোটিশ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০৫ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক/ছবি সংগৃহীত

দেশে ফিরে বিমানবন্দরে দুর্ভোগ ও জনমনে বিরক্তি সৃষ্টি করায় যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি ও দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এম এ মালিককে সতর্ক নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (১ অক্টোবর) এম এ মালিককে এ নোটিশ দেওয়া হয় বলে বিএনপির কেন্দ্রীয় দপ্তর সূত্র জানিয়েছে।

নোটিশে এম এ মালিককে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে, আপনি বিদেশ থেকে দেশে আসা-যাওয়ার সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বা সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরে অসংখ্য লোক সমাগম করেন- যা অপরিণামদর্শী কাজ। এতে জনদুর্ভোগ তীব্রতর হয়। আপনার অবিবেচনাপ্রসূত এই কর্মকাণ্ডে বিমানবন্দরে অসংখ্য যাত্রীকে বিড়ম্বনা ও কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়।

নোটিশে বলা হয়, আগেও আপনি বিমানবন্দরে মাত্রাতিরিক্ত লোক সমাগম ঘটিয়ে আশপাশের সড়কে তীব্র যানযটের সৃষ্টি করেন। দলের একজন দায়িত্বশীল নেতা হিসেবে আপনার এ ধরনের লোক সমাগম সাংগঠনিক নীতির পরিপন্থি, যা দৃষ্টিকটু ও জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

নোটিশে আরও বলা হয়, আপনাকে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে- এখন থেকে আপনার দেশে আসা ও বিদেশে যাওয়ার সময় বিমানবন্দরগুলোতে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে এমন লোক সমাগম ঘটালে বিএনপি আপনার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হবে।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে দেশে ফেরেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক। বিমানবন্দরে ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে হাজারো নেতাকর্মী তাকে স্বাগত জানান। পরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

