  2. রাজনীতি

ড. হেলাল উদ্দিন

৫ দফা দাবি পূরণ করেই ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন দিতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৬ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
দাওয়াতি অভিযানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমির অ্যাডভোকেট ড. হেলাল উদ্দিন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমির অ্যাডভোকেট ড. হেলাল উদ্দিন বলেছেন, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি, পিআর পদ্ধতিতে সংসদের উভয় কক্ষের নির্বাচন, অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহনযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চতকরণ, ফ্যাসিস্ট সরকারের জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমান করা এবং স্বৈরাচারের দোসর জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার ৫ দফা দাবি পূরণ করেই ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন দিতে হবে।

শনিবার (৪ অক্টোবর) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী রমনা থানার উদ্যোগে কেন্দ্র ঘোষিত গণসংযোগ পক্ষের দাওয়াতি অভিযান পূর্বক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

৫ দফা দাবি আদায় হলেই মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি বলেন, সংবিধানের দোহাই দিয়ে জুলাই চেতনা বাস্তবায়নে একটি দল বাধা দিচ্ছে। ৫ আগস্ট পরবর্তী যেই দলটি প্রতিদিন নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছে সেই দল কোন সংবিধানের আলোকে নির্বাচনের দাবি করছে সেই প্রশ্ন রেখে দিলাম।

হেলাল উদ্দিন বলেন, যদি হাসিনার তৈরি সংবিধান মানা হয় তাহলে সেই সংবিধান অনুযায়ী ২০২৯ সালে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা। জনগণকে ধোঁকা না দিয়ে জুলাই বিপ্লবের চেতনা বাস্তবায়নে সব রাজনৈতিক দলকে ভূমিকা রাখতে হবে।

সভা শেষে ড. হেলাল উদ্দিনের নেতৃত্বে রমনা থানা জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা রমনা-মালিবাগ এলাকায়, ফরচুন মার্কেট, আদ দীন মেডিকেল কলেজ এলাকায় জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াতি অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় নেতারা নতুন বাংলাদেশের মডেল হিসেবে ঢাকা-৮ এলাকাকে গড়ে তুলতে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে এগিয়ে আসতে স্থানীয়দের আহ্বান জানান।

