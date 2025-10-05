  2. রাজনীতি

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরআন অবমাননায় শিবিরের তীব্র ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০৯ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অপূর্ব পালের পবিত্র কোরআন অবমাননার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। রোববার (৫ অক্টোবর) এক যৌথ প্রতিবাদ বার্তায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম ও সেক্রেটারি জেনারেল নূরুল ইসলাম সাদ্দাম এ প্রতিবাদ জানান।

ওই বিবৃতিতে নেতারা বলেন, পবিত্র কোরআন মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হেদায়েতের জন্য নাজিল করেছেন। মুসলমান এই পবিত্র গ্রন্থের অবমাননা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। এমন ঘটনা মুসলিম উম্মাহর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের পাশাপাশি মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। আমরা এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দ্রুততম সময়ে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানাই।

তারা আরও বলেন, আবহমানকাল ধরে মুসলিমসহ অন্য ধর্মাবলম্বীদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কারণে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য উদাহরণ হয়ে আছে। কিন্তু কখনো কখনো কিছু মহল এই সম্প্রীতি বিনষ্ট করে দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়। সাম্প্রতিক ঘটনাটিও তেমন কোনো ন্যক্কারজনক ষড়যন্ত্রের অংশ কি না, তা গভীরভাবে খতিয়ে দেখা জরুরি।

নেতারা বলেন, ধর্মীয় সহাবস্থান ও সামাজিক শান্তি রক্ষা করতে হলে বিশেষত কোরআন অবমাননা বন্ধ করতে হলে ধর্মীয় মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা জোরদার করার পাশাপাশি আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। আমরা মনে করি, ধর্ম অবমাননার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বর্তমান আইন যথেষ্ট কার্যকর নয়। এজন্য আরও কঠোর আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

একই সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চা ও রক্ষার জন্য বাস্তবসম্মত নীতি প্রণয়ন এবং তার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করা জরুরি। আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আরএএস/এমআইএইচএস/জেআইএম

