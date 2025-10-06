  2. রাজনীতি

বিএনপি ক্ষমতায় এলে নোয়াখালীকে বিভাগ করার চেষ্টা করবো: বুলু

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৮ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
নোয়াখালী বিভাগ বাস্তবায়নের দাবিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন

বিএনপি ক্ষমতায় এলে নোয়াখালীকে বিভাগ করার জোর চেষ্টা করবেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকতউল্লাহ বুলু।

সোমবার (৬ অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঢাকাস্থ নোয়াখালী জেলা সমিতি আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

বুলু বলেন, নোয়াখালী জেলার আয়তন দুই হাজার কিলোমিটার বেড়ে যাচ্ছে, সমুদ্র বন্দর হচ্ছে।বাংলাদেশ সৃষ্টিতে নোয়াখালীর নেতারা প্রথম সারিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সিরাজুল আলম খানের জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। আ স ম আব্দুর রব বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছেন। প্রথিতযশা সাংবাদিকদের বাড়িও নোয়াখালী। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর প্রথম জেলা কমিটি গঠিত হয় তা নোয়াখালী জেলা সমিতি। বিএনপি ক্ষমতায় এলে নোয়াখালীকে বিভাগ করার জোর প্রচেষ্টা চালাবো। বর্তমান বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বাড়িও বৃহত্তর নোয়াখালী।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জরুরি ছিল সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগ করা। এখন গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নোয়াখালী বিভাগ করা এবং বিএনপি ক্ষমতায় এলে প্রথম অগ্রাধিকার হবে নোয়াখালীকে বিভাগ করা।

সাবেক সচিব ও ঢাকাস্থ নোয়াখালী জেলা সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি কেএম মোজাম্মেল হক লিখিত বক্তব্যে বলেন, নোয়াখালী জেলার রয়েছে তিন হাজার বছরের ইতিহাস। কুমিল্লার চেয়ে প্রায় এক হাজার ২০০ কিলোমিটার আয়তনে বড় নোয়াখালী জেলা এবং জনসংখ্যা ৪০ লাখ। সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অফিস নোয়াখালীতে।

তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বাড়িও নোয়াখালীতে। নদীবন্দরসহ ব্লু ইকোনমি অর্থাৎ সমুদ্র অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ ও বাংলাদেশের অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের জিডিপিতে নোয়াখালীর শিল্পপতিদের অবদান প্রায় ৩০ শতাংশ। এসব কারণে এবং প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ ও জনগণের দোড়গড়ায় সেবা পৌঁছে দিতেও নোয়াখালীকে বিভাগ ঘোষণার দাবি জানাচ্ছি।

নোয়াখালী জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুল মাবুদ দুলালের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি, জামায়াত, গণঅধিকারসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

