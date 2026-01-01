ইংরেজি নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করলো বিএনপি
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে দেওয়া শুভেচ্ছাবার্তা বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যার পর বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো হয়।
মধ্যরাতে পাঠানো এক পৃথক ই-মেইলে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী জানান, ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর অনিচ্ছাকৃত ভুলবশত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ইংরেজি নববর্ষের বাণী গণমাধ্যমে পাঠানো হয়েছে।
এই অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য দুঃখপ্রকাশ করে তিনি বলেন, গণমাধ্যমে পাঠানো ওই দুটি বাণী প্রত্যাহার করা হয়েছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সব গণমাধ্যম কর্তৃপক্ষকে বাণী দুটি প্রচার ও প্রকাশ না করার জন্য অনুরোধ জানানো।
