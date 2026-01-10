নির্বাচনে আইনি সহায়তায় বিএনপির সাব-কমিটি গঠন

নির্বাচনে আইনি সহায়তায় বিএনপির সাব-কমিটি গঠন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনার লক্ষ্যে গঠিত বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির অধীনে একটি আইনি সহায়তা সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে।
এতে টিম লিডার করা হয়েছে ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজলকে। বিএনপির মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
মিডিয়া সেল জানায়, নির্বাচন পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। আইনি সহায়তা সাব-কমিটির অপর সদস্যদের নাম শিগগিরই ঘোষণা করা হবে।
