মন্ত্রীদের শপথে যাচ্ছে না এনসিপি
নতুন সরকারের মন্ত্রিপরিষদের শপথ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে না জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে দলের যুগ্ম সদস্য সচিব নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল আমিন নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে একথা বলেন।
ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ও জনগনের রায়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে, ‘সংবিধান সংস্কার পরিষদ ও সংসদ সদস্য দুই পদেই শপথগ্রহণ করবে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ।’
তিনি আরও লেখেন, ‘একই সাথে বিএনপি জনগণের রায় ও জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষাকে অবজ্ঞা করায় আমরা আজ অনুষ্ঠিতব্য মন্ত্রীপরিষদের শপথ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে না।’
