কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত হলো ‘বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিং ফেস্টিভ্যাল’
মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরের ক্রাফট কমপ্লেক্স শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) পরিণত হয়েছিল বাংলাদেশ সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা ও আত্মবিশ্বাসের রঙিন মেলায়। বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিং ফেস্টিভ্যাল মালয়েশিয়া (বিবিএফএম) ২০২৫ প্রবাসী বাংলাদেশি পরিবার, কূটনীতিক ও ব্যবসায়িক নেতাদের মিলনমেলায় এনে দিলো গর্বের এক মহোৎসব।
সকাল ১০টায় শিশু–কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে উৎসব শুরু হয়। বিজয়ীদের হাতে বই কেনার অর্থ তুলে দেয় বাংলাদেশ হাইকমিশন মালয়েশিয়া। শিশুদের আঁকা ছবিতেই ফুটে ওঠে স্বপ্নের বাংলাদেশ। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ‘ইনোভেটিভ আইডিয়া পিচিং’ ছিল দিনের বড় আকর্ষণ।
প্রথম পুরস্কার: গ্রিন ব্রিক–সাস্টেইনেবল বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল (রাশনি উম্মায়া সারা), দ্বিতীয় পুরস্কার: এআই ইন অ্যাগ্রিকালচার (সামিন সারওয়াত, হুজাইফা সাওমান, তানভীর আহমাদ), তৃতীয় পুরস্কার: জান্ট্রিকবিল্ডিং (সুমাইয়া আক্তার)। তাদের ভাবনায় উঠে আসে সবুজ প্রযুক্তি, কৃষি উদ্ভাবন এবং স্মার্ট ব্যবসার ভবিষ্যৎ।
উদ্যোক্তাদের এক্সক্লুসিভ নেটওয়ার্কিং সেশন দুই দেশের ব্যবসায়িক সম্পর্ককে নতুন সম্ভাবনা দেয়। একই সাথে মঞ্চে চলতে থাকে প্রবাসী শিল্পীদের সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও ফ্যাশন শো।
অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মালয়েশিয়ার প্রিন্সেস অব জহুর তুঙ্কু হাজাহ মারিয়াম জাহারা। বিকেলে সমবেত কণ্ঠে বাজে দুই দেশের জাতীয় সংগীত। উদ্বোধন হয় বই ‘বাংলাদেশ: ল্যান্ড অব স্টোরিস’। সাংস্কৃতিক পরিবেশনা দুই জাতির বন্ধুত্বের প্রতীক হয়ে ওঠে।
প্রিন্সেস অব জহুর বলেন, ‘এই ফেস্টিভ্যাল কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের বন্ধুত্ব ও অংশীদারত্বের অনন্য উদযাপন। বিশেষ করে মালয়েশিয়ায় কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকরা আধুনিক মালয়েশিয়ার অজ্ঞাতনামা নায়ক।’
বাংলাদেশ হাইকমিশনের কাউন্সেলর প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য বলেন, দুই দেশের ব্যবসায়িক অংশীদারত্ব সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে। ফেস্টিভ্যালে বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান করা হয়। একাডেমিক এক্সেলেন্স: জায়নাহ জানান হক, ফাতিমা মাহবুব, আহনাফ রহমান প্রমুখ।
ব্র্যান্ড লিডারশিপ: মৈত্রী গ্রুপ, বেস্ট অথেনটিক ফুড ব্র্যান্ড: স্টার কেবাব মালয়েশিয়া, কর্পোরেট ইমপ্যাক্ট: রিমঝিম গ্রুপ, গ্রিন বিজনেস: ইনডেক্স গ্রুপ, সিএসআর পুরস্কার: ভাইয়া হোটেলস, ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ: MR. D.I.Y সন্ধ্যায় জমে ওঠে প্রতীক্ষিত বাংলাদেশ নাইট। জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী মনির খান মঞ্চ মাতালো, প্রবাসীরা গলা মেলালেন গানেই।
বিবিএফএম ২০২৫ প্রমাণ করেছে—বাংলাদেশ কেবল রেমিট্যান্সের দেশ নয়, বরং উদ্ভাবন, সংস্কৃতি, ব্যবসা ও এক অদম্য আত্মবিশ্বাসের দেশ। প্রবাসে বাংলাদেশের গল্প প্রতিবারই নতুন আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।
