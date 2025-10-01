মালয়েশিয়ায় প্রযুক্তি উদ্ভাবন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশি মুশফিকের চমক

মালয়েশিয়ায় প্রযুক্তি উদ্ভাবন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশি মুশফিকের চমক
মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন প্রতিযোগিতায় দারুণ সাফল্য দেখিয়েছেন বাংলাদেশের তরুণ উদ্ভাবক শিক্ষার্থী মুশফিকুর রহমান।
দেশটির স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান শেল মালয়েশিয়া আয়োজিত ‘শেল নিরাপদ সড়ক উদ্ভাবন ফর ভার্সিটি চ্যালেঞ্জ ২০২৫’-এর গ্র্যান্ড ফাইনালে রানারআপ হয়ে সাড়া ফেলেছেন মুশফিকুর রহমান।
মুশফিক মালয়েশিয়ার খ্যাতনামা ইউসিএসআই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশি ইয়ুথ অ্যালায়েন্স মালয়েশিয়ার (বিয়াম) ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
৩০ সেপ্টেম্বর, পূত্রাজায়ার দেওয়ান শেরি মেলাতি হলে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফাইনালে প্রধান অতিথি ছিলেন মালয়েশিয়ার সড়ক ও পরিবহনমন্ত্রী লোক সিউ ফোক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেল ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সিতি সুলায়মান। মুশফিকের দলটির অ্যাডভাইজর ছিলেন ডা. মারিলু প্রিয়া সালাম এবং লেকচারার মুহাম্মাদ রাহিমি বিন রামলি।
প্রতিযোগিতায় মালয়েশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অংশ নেয়। প্রাথমিক বাছাইয়ে ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে মূল পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, সেখান থেকে সেরা ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ফাইনালে জায়গা করে নেয়। সর্বশেষ ইউটিএম বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নের গৌরব অর্জন করে।
মুশফিক ও তার দল প্রতিযোগিতায় নিরাপদ সড়ক বিনির্মাণে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের একটি উদ্ভাবনী মডেল উপস্থাপন করেন, যা ভবিষ্যতে সড়ক নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে বিশেষজ্ঞরা মত দেন। তার এ অর্জনে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশি ইয়ুথ অ্যালায়েন্স মালয়েশিয়ার নেতারাসহ প্রবাসী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা।
