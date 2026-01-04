খালেদা জিয়ার প্রতি মালয়েশিয়া প্রবাসীদের শ্রদ্ধা নিবেদন

খালেদা জিয়ার প্রতি মালয়েশিয়া প্রবাসীদের শ্রদ্ধা নিবেদন
বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মালয়েশিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীরা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তার অবদান স্মরণ করে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে খোলা শোক বইয়ে সই করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কূটনীতিক, প্রবাসী কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, পেশাজীবী ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।
গত ১ ও ২ জানুয়ারি কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ হাইকমিশনে খোলা শোক বইয়ে সই করেন মালয়েশিয়ায় কর্মরত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার ও কূটনীতিকরা। তারা খালেদা জিয়ার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন, দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে তার ভূমিকা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় তার অবদানের কথা স্মরণ করে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেন।
এর ধারাবাহিকতায় শনিবার (৩ জানুয়ারি) মালয়েশিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষ- বিভিন্ন পেশাজীবী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, প্রবাসী সাংবাদিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ হাইকমিশনে উপস্থিত হয়ে শোক বইয়ে সই করেন। আবেগঘন পরিবেশে তারা খালেদা জিয়ার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং তার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।
বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তারা জানান, শোক বইয়ে সইয়ের মাধ্যমে প্রবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে খালেদা জিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রবাসেও গভীরভাবে প্রোথিত। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত শোকবই হাইকমিশনে উন্মুক্ত থাকবে এবং পরবর্তী সময়ে তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।
