ভুয়া পাস ব্যবহার করে মালয়েশিয়া ছাড়ার চেষ্টা, বাংলাদেশি আটক

আহমাদুল কবির
আহমাদুল কবির আহমাদুল কবির , মালয়েশিয়া প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৩৫ এএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
ভুয়া পাস ব্যবহার করে মালয়েশিয়া ছাড়ার চেষ্টা, বাংলাদেশি আটক/ছবি- সংগৃহীত

মালয়েশিয়ার সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষা সংস্থা কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (কেএলআইএ) এক বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে। অভিযোগ রয়েছে, তিনি ভুয়া অস্থায়ী কর্মভিসা বা পাস লাওয়াতান কেরজা সেমেন্তারা (পিএলকেএস) ব্যবহার করে বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টা করছিলেন।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ১৮ জানুয়ারি বিকেল আনুমানিক ৪টা ৪০ মিনিটে কেএলআইএ টার্মিনাল–২ এর আন্তর্জাতিক প্রস্থান হলে নিয়মিত ইমিগ্রেশন যাচাইয়ের সময় তাকে আটক করা হয়।

সংশ্লিষ্ট যাত্রীটি সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিটে এয়ারএশিয়ার একটি ফ্লাইটে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রার কথা ছিল। প্রাথমিক তদন্তে দেখা যায়, ৩৯ বছর বয়সী ওই বাংলাদেশি নাগরিকের পাসপোর্টে একটি ই-পাস সংযুক্ত ছিল, যা অস্থায়ী কর্মভিসা হিসেবে দেখানো হয়। তবে পরবর্তী যাচাইয়ে পাসটি বৈধ নয় এবং ভুয়া বলে সন্দেহ করা হয়।

এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটক করে কেএলআইএ টার্মিনাল–২ এর ইমিগ্রেশন ডিপোতে রাখা হয়। পরে প্রয়োজনীয় তদন্ত ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাকে একেপিএস কেএলআইএ’র এনফোর্সমেন্ট বিভাগে হস্তান্তর করা হয়েছে।

একেপিএস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদারে সংস্থাটি সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে এবং ভ্রমণ নথি বা ইমিগ্রেশন পাসের অপব্যবহারের কোনো প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেই ছাড় দেওয়া হবে না। সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান ও নজরদারি অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়।

এমআরএম

