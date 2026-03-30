মালদ্বীপে বাংলাদেশি যুবককে অপহরণ, ৫ বাংলাদেশির রিমান্ড
মালদ্বীপের হুলহুমালে এক প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিককে অপহরণ ও নির্যাতনের অভিযোগে পাঁচজন বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ। মালদ্বীপের পুলিশ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
পুলিশ জানায়, গত বুধবার হুলহুমালের একটি নির্মাণাধীন ভবনে এই অপহরণের ঘটনা ঘটে। অভিযুক্তরা ভুক্তভোগী ব্যক্তিকে জোরপূর্বক আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার খবর পাওয়ার পরপরই মালদ্বীপ পুলিশ দ্রুত উদ্ধার অভিযানে নামে।
তদন্তের এক পর্যায়ে পুলিশ জানতে পারে অপহৃত ব্যক্তিকে রাজধানীর নিকটবর্তী দ্বীপ ভিলিমালে-তে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেখান থেকেই ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত রয়েছেন।
এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ যে পাঁচজন বাংলাদেশিকে আটক করেছে তারা হলেন- মু. হোসাইন (৩০), মু. মেহেদী হাসান (৩৪), মু. শাহ আলম (৩৯), মু. সাফিফ হাসান (৩৮), রাসেল (২০)
আটকদের আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাদের অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৫ দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। পুলিশ বর্তমানে এই অপহরণের পেছনের মূল কারণ এবং এর সাথে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে।
প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে এমন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ঘটনায় মালদ্বীপে অবস্থানরত বাংলাদেশি কমিউনিটিতে উদ্বেগ ও নিন্দা ছড়িয়ে পড়েছে।
