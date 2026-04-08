কুয়ালালামপুরে যুবদলের মিলনমেলা

কুয়ালালামপুরে যুবদলের মিলনমেলা
দীর্ঘদিন পর মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে যুবদলের বহুল প্রতীক্ষিত কর্মিসভা। প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশি তরুণদের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সম্পৃক্ততা নতুনভাবে জাগিয়ে তুলতে এ আয়োজন যেন এক নতুন দিগন্তের সূচনা করলো।
শনিবার (৪ এপ্রিল) রাজধানী কুয়ালালামপুরের জি-টাওয়ার হলরুমে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখেপড়ার মতো। উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ সভা প্রবাসে সংগঠনের কার্যক্রমকে গতিশীল করার প্রত্যয়ে পরিণত হয় এক ঐতিহাসিক মিলনমেলায়।
সভাস্থলে প্রবেশের আগেই নেতাকর্মীদের মাঝে ছিল প্রাণচাঞ্চল্য। ব্যানার, ফেস্টুন ও সংগঠনের বিভিন্ন স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো হলরুম। দীর্ঘদিন পর এমন একটি বৃহৎ আয়োজন হওয়ায় অনেকেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। প্রবাসের ব্যস্ত জীবনের মাঝেও সংগঠনের প্রতি তাদের টান এবং দায়বদ্ধতা যেন এ আয়োজনকে করেছে আরও তাৎপর্যমণ্ডিত।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন এমপি।
তিনি প্রবাসী নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রবাসে থেকে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হলে ঐক্য, শৃঙ্খলা এবং আদর্শিক চেতনায় বলীয়ান হতে হবে। দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে প্রবাসীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি।
নয়ন এমপি প্রবাসী নেতাকর্মীদের ত্যাগ ও অবদানের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রবাসে থেকেও যারা দেশের রাজনীতি ও সংগঠনের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, তারা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। তাদের এই অবদান একদিন দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মালয়েশিয়া বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি মাহবুব আলম শাহ। তিনি প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটির ঐক্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
তিনি বলেন, আমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারি, তাহলে মালয়েশিয়ায় সংগঠনকে আরও সুসংহত ও শক্তিশালী করা সম্ভব। তিনি আগামী দিনে সংগঠনের সব ধরনের কার্যক্রমে সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং নেতাকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহমর্মিতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান।
সভায় সভাপতিত্ব করেন মালয়েশিয়া যুবদলের সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন। সভাপতির বক্তব্যে তিনি প্রবাসে সংগঠনের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা তুলে ধরেন।
তিনি বলেন, এই কর্মিসভা আমাদের সংগঠনের জন্য একটি নতুন সূচনা। আমরা চাই প্রবাসে বসবাসরত তরুণদের সংগঠনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে এবং তাদের সম্পৃক্ততা আরও বাড়াতে।
তিনি সকল নেতাকর্মীকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান এবং সংগঠনের কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রমজান আলী। তিনি তার সঞ্চালনায় অত্যন্ত সাবলীলভাবে পুরো আয়োজন পরিচালনা করেন। তার উপস্থাপনায় উঠে আসে সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমের রূপরেখা, যা নেতাকর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।
অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়া বিএনপি, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তাদের উপস্থিতি সভাটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। বক্তারা একে একে বক্তব্যে সংগঠনের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন।
অনেকেই প্রবাসে সংগঠন পরিচালনার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন, যা নতুন প্রজন্মের নেতাকর্মীদের জন্য দিকনির্দেশনামূলক হিসেবে বিবেচিত হয়।
সভায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল এক ধরনের উচ্ছ্বাস ও প্রত্যাশা। তারা একে অপরের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় করেন। দীর্ঘদিন পর এমন একটি মিলনমেলা প্রবাসে বসবাসরত নেতাকর্মীদের মধ্যে নতুন করে একাত্মবোধ সৃষ্টি করে।
এই কর্মিসভার মাধ্যমে মালয়েশিয়া যুবদল তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমে নতুন গতি সঞ্চার করতে পারবে বলে নেতাকর্মীরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তারা মনে করেন, নিয়মিত এমন আয়োজনের মাধ্যমে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করা সম্ভব হবে।
সবশেষে, সভার সার্বিক বার্তা ছিল ঐক্য, শৃঙ্খলা ও আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে। প্রবাসে থেকেও দেশের জন্য কাজ করার যে অঙ্গীকার, সেটিকে আরও দৃঢ় করতে হবে। নেতাকর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় যুবদলের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত হবে এমন প্রত্যাশাই ব্যক্ত করেন সবাই।
এই কর্মিসভা শুধু একটি আনুষ্ঠানিক আয়োজন নয়, বরং এটি প্রবাসে সংগঠনের নতুন যাত্রার সূচনা। নতুন উদ্যম, নতুন প্রত্যয় এবং শক্তিশালী নেতৃত্বের সমন্বয়ে মালয়েশিয়ায় যুবদল আগামী দিনে আরও সংগঠিত ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এমনটাই বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট সবার।
অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়া যুবদলের ডিজিটাল অগ্রযাত্রার অংশ হিসেবে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, ফেসবুক আইডি ও ফেসবুক পেজের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন এমপি।
এই উদ্যোগকে সংগঠনের আধুনিকায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন নেতাকর্মীরা। তাদের মতে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রবাসে সংগঠনের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত হবে এবং নতুন প্রজন্মের সঙ্গে যোগাযোগ আরও সহজ ও কার্যকর হবে।
