বাংলাদেশি শিক্ষার্থী সুবাইতার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উজ্জ্বল পদচারণা
আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া (আইআইইউএম) কম্পিউটার সায়েন্সের বাংলাদেশি শিক্ষার্থী সুবাইতা আরওয়া এক তরুণ কণ্ঠ হিসেবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজের পরিচয় গড়ে তুলেছেন। বিতর্ক, যুব ক্ষমতায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) নিয়ে কাজের মাধ্যমে তিনি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন।
তিনি দেয়ারওয়ার্ল্ড-এর গ্লোবাল ইয়ুথ অ্যাম্বাসেডর এবং ইয়ুথ হাব মালয়েশিয়ার ইয়ুথ এসডিজি এজেন্ট হিসেবে সক্রিয় রয়েছেন, যেখানে তার কাজের লক্ষ্য যুব সমাজকে সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের দিকে উদ্বুদ্ধ করা।
সুবাইতার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বিতর্ক এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম। আইআইইউএমের আইসিটি স্টুডেন্টস সোসাইটি-তে তিনি যুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সহায়তা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্যাম্পাস পরিবেশ তৈরি করতে কাজ করছেন। এছাড়াও, তিনি আইআইইউএম ইংলিশ ডিবেট ক্লাবের সেক্রেটারি এবং সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট (কমিউনিকেশনস) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কেবল নেতৃত্বে নয়, বিতর্ক প্রতিযোগিতায়ও নিজেকে প্রমাণ করেছেন। তিনি আইআইইউএম এশিয়ান ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এর আহ্বায়ক হিসেবে একটি বড় আন্তর্জাতিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা সফলভাবে আয়োজন করেছেন, যা তার সংগঠন, নেতৃত্ব এবং কৌশলগত দক্ষতার পরিচায়ক।
সুবাইতার বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অর্জন উল্লেখযোগ্য। তিনি মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এ কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট হন। ২০২৪ সালে একই প্রতিযোগিতায় বেস্ট নোভিস স্পিকার হিসেবে পুরস্কৃত হন, ফিফথ ব্রেকিং টিমে স্থান পান এবং সেমিফাইনালে পৌঁছান।
এছাড়াও রয়ালস ইন্টারভার্সিটি চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-এ রানার্স আপ হন। মালয়েশিয়ার টিমবার কাউন্সিল ডিবেট কমপিটিশনে তিনি সেমি ফাইনালিস্ট হন এবং আইআইইউএম ওপেন ২০২৩-এ ফাইনালিস্ট ও সিক্সথ বেস্ট ওপেন স্পিকার হিসেবে স্বীকৃতি পান।
বিতর্কের পাশাপাশি তিনি নতুন বিতার্কিকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক ক্লাবের সাবেক সভাপতি হিসেবেও কাজ করেছেন। এই অভিজ্ঞতাগুলো তাকে কেবল একজন দক্ষ বিতার্কিক নয়, বরং নেতৃত্ব এবং শিক্ষাদানক্ষেত্রে অনন্য প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত করেছে।
সুবাইতার কার্যক্রম শুধু স্থানীয় নয়, আন্তর্জাতিক পরিসরেও বিস্তৃত। তিনি ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, চীন, যুক্তরাজ্য এবং বুলগেরিয়ায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন। এসব অভিজ্ঞতা তার বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছে এবং যুব ক্ষমতায়ন, সহযোগিতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পক্ষে তার কাজকে আরও শক্তিশালী করেছে।
বিতর্কের বাইরে সুবাইতা এসডিজি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমেও জড়িত। তিনি ইয়ুথ হাব এর ইয়ুথ এসডিজি এজেন্ট হিসেবে যুব উন্নয়ন, কল্যাণমূলক উদ্যোগ এবং কমিউনিটি আউটরিচ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সহায়তা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিবেশ তৈরিতে তার কাজ এসডিজি ফোর (গুণগত শিক্ষা) এবং এসডিজি টেন (অসাম্য হ্রাস)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
তিনি বিভিন্ন সচেতনতামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে তরুণদের সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করছেন। বিশেষত, যুব সমাজের মধ্যে অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব, নৈতিক দায়বদ্ধতা এবং সহনশীলতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার দিকে তার মনোযোগ।
সুবাইতা গবেষণা সহকারী, মনোবিজ্ঞান শিক্ষক এবং বিভিন্ন কল্যাণমূলক সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবী হিসেবেও কাজ করেছেন। এই অভিজ্ঞতাগুলো তার যোগাযোগ দক্ষতা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং সামাজিক দায়বদ্ধতাকে একত্রিত করেছে। তার এই বহুমুখী কর্মকাণ্ড সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে সহায়ক প্রমাণিত হচ্ছে।
বিতর্ক, নেতৃত্ব এবং এসডিজি কার্যক্রমে ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতা নিয়ে সুবাইতা আরওয়া একজন তরুণ পরিবর্তন সাধক হিসেবে এগিয়ে চলেছেন। তার কাজ কেবল বিশ্ববিদ্যালয় বা দেশীয় স্তরে সীমাবদ্ধ নয়, বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুব সমাজকে সামাজিক পরিবর্তন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের দিকে অনুপ্রাণিত করছে।
সুবাইতা সংলাপ, গবেষণা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে অবদান রাখতে কাজ করে যাচ্ছেন। তার কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে যে, তরুণ নেতৃত্ব শুধু ক্ষমতা প্রদর্শনের বিষয় নয়, বরং সামাজিক পরিবর্তনের জন্য দায়বদ্ধতার পরিচয়ও বহন করে।
সুবাইতার লক্ষ্য হলো আরও বিস্তৃতভাবে যুব ক্ষমতায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রমে অবদান রাখা। তিনি বিতর্ক, প্রযুক্তি ও সামাজিক উদ্যোগকে একত্রিত করে একটি উদ্ভাবনী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করতে চান, যা যুব সমাজের জন্য উদ্ভাবনা, শিক্ষা এবং নৈতিক দায়িত্বের সুযোগ সৃষ্টি করবে।
সুবাইতার এই বহুমুখী কর্মকাণ্ড প্রমাণ করছে যে, বিতর্ক এবং শিক্ষার মাধ্যমে তরুণরা কেবল ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জন করতে পারে না, বরং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতেও সক্ষম। তিনি একজন অনন্য কণ্ঠ হিসেবে তরুণ সমাজে উদ্দীপনা সৃষ্টি করছেন, যেখানে অন্তর্ভুক্তি, সহযোগিতা এবং টেকসই উন্নয়নমূলক চিন্তাভাবনা অগ্রাধিকার পাচ্ছে।
সুবাইতা আরওয়া একজন তরুণ নেতৃত্বের উদাহরণ, যিনি বিতর্ক, শিক্ষার প্রসার এবং টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে নিবেদিত। তার অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, নেতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে যে, যুব সমাজের শক্তি কেবল তাদের সক্ষমতা নয়, বরং তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার মাধ্যমে সমাজকে উন্নত করার প্রতিশ্রুতিতেও নিহিত।
সুবাইতার জীবন ও কর্মকাণ্ড তরুণদের জন্য একটি অনুপ্রেরণার উৎস, যারা সমাজের অন্তর্ভুক্তি, ন্যায়পরায়ণতা এবং টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে চায়। তার কণ্ঠ, নেতৃত্ব এবং উদ্যম ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করতে সক্ষম হবে।
