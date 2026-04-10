পুত্রজায়ায় বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া বৈঠক, তিন খাতে বিশেষ গুরুত্ব

পুত্রজায়ায় বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া বৈঠক, তিন খাতে বিশেষ গুরুত্ব
মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক রাজধানী পুত্রজায়ায় বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে উচ্চপর্যায়ের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও গভীর ও বহুমাত্রিক করার বিষয়ে জোরালো ঐকমত্য গড়ে উঠেছে।
বৈঠকে শ্রমবাজার ব্যবস্থাপনা, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ এবং শিক্ষা খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অগ্রাধিকার পায়।
বৃহস্পতিবার মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিমের কার্যালয়ে বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী, এমপি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।
এ সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদি আমিন এবং মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মনজুরুল করিম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকের শুরুতেই মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করেন।
আনোয়ার ইব্রাহিম উল্লেখ করেন, দক্ষিণ এশিয়ার একটি উদীয়মান অর্থনীতি হিসেবে বাংলাদেশ এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করেছে।
এ সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদি আমিন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কাছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দেন এবং তার একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি হস্তান্তর করেন। চিঠিতে দুই দেশের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।
বৈঠকের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল শ্রমবাজার ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনা। মালয়েশিয়ায় বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী নিয়োজিত থাকায় এ খাতটি দুই দেশের সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। উভয় পক্ষ শ্রমিকদের সুরক্ষা, ন্যায্য মজুরি এবং কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বিশেষ করে মধ্যস্বত্বভোগী দালালচক্রের দৌরাত্ম্য কমিয়ে একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং কার্যকর নিয়োগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে উভয় দেশ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে।
আলোচনায় উঠে আসে, প্রযুক্তিনির্ভর রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়া চালু করা এবং সরকার-টু-সরকার (জি-টু-জি) পদ্ধতি আরও শক্তিশালী করা গেলে শ্রমিক নিয়োগে অনিয়ম ও অতিরিক্ত খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব হবে। পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়।
দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ নিয়েও বৈঠকে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ সন্তোষজনক হলেও তা আরও বাড়ানোর ব্যাপারে উভয় পক্ষ আগ্রহ প্রকাশ করে। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি, উৎপাদন শিল্প, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং হালাল শিল্পে যৌথ বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। মালয়েশিয়ার বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে প্রয়োজনীয় নীতিগত সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেওয়া হয়।
শিক্ষা খাতেও সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে দুই দেশ একমত পোষণ করে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় কর্মসূচি, যৌথ গবেষণা এবং একাডেমিক অংশীদারত্বের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা বিনিময়ের সুযোগ সম্প্রসারণের ওপর জোর দেওয়া হয়। মালয়েশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি এবং বৃত্তি কার্যক্রম সম্প্রসারণের বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে।
সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, শিক্ষা খাতে এই সহযোগিতা দুই দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করবে।
বৈঠকের এক পর্যায়ে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে সুবিধাজনক সময়ে মালয়েশিয়া সফরের জন্য আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানান। এ ধরনের উচ্চপর্যায়ের সফর দুই দেশের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সহায়ক হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
বৈঠকের শেষে উভয় পক্ষ বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ইতিবাচক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তারা ভবিষ্যতে শ্রম, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করার প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেন।
বিশ্লেষকদের মতে, এই বৈঠক শুধু আনুষ্ঠানিক সৌজন্য সাক্ষাৎ নয়, বরং দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারত্ব আরও শক্তিশালী করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিশেষ করে শ্রমবাজারে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং শিক্ষা খাতে সহযোগিতা—এই তিনটি ক্ষেত্রেই বাস্তবমুখী অগ্রগতি অর্জিত হলে তা উভয় দেশের অর্থনীতি ও জনগণের জন্য দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
সব মিলিয়ে, পুত্রজায়ার এই বৈঠক বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও গতিশীল ও ফলপ্রসূ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
