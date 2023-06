শিক্ষা হোক সরল এবং সঠিক পথের চাবিকাঠি!

জীবনে অনেক কিছু করার স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু, শুধু শিক্ষিত হবো এ স্বপ্ন কখনও দেখিনি। যার ফলে সমাজের ওই উচ্চ শিক্ষাটি নিতে পারিনি। কারণ আমার স্বপ্ন ছিল মানুষ হতে চাই, এখনো সে স্বপ্ন আছে। দেশ-বিদেশের অনেক বন্ধু বলেছে, ‘তুই বললি কী? তোর জন্মই তো হইছে মানুষ হিসেবে তুই আবার কীভাবে মানুষ হবি?’ কীভাবে মানুষ হবো এই পড়ন্ত বেলায়, এটাই এখন ভাবনা!

এদিকে সময়ও ফুরিয়ে আসছে যদিও সেই শেষ সময়টি কখন কীভাবে আসবে সেটা সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কেউ জানেন না। তবুও বয়স হয়েছে, দেহে বেশ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সমবয়সী যারা বা বয়সে কিছুটা বড় দুনিয়া ছেড়ে বিদায় নিচ্ছেন। এসব দেখে ভাবনা হতেই পারে আমার এখন পড়ন্ত বেলা। সূর্য যেমন উঠে এবং সেটা তেমন অস্ত যায় আমাকেও অস্ত যেতে হবে, এটা যে কত সত্য তা নতুন করে প্রমাণ হবে আমার বিদায়কালে।

তারপরও যেটুকু সময় মোর আছে সাথে চুপচাপ বসে থাকলে চলবে কি? চলবে না, তারপর পৃথিবী সৃষ্টির পর কত কিছু ঘটেছে সব জানা হয়নি। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ঘোরাঘুরি করতে অনেক বছর চলে গেছে। নিজের তেমন উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয় না। পরের তথ্য জানতে জানতে সময় গেছে, তারপর চাকরি সেখানেও ধরাবাধা নিয়মকানুন মেনে চলা, সমাজে একই অবস্থা। সব মিলে সঠিক বা বেঠিক বলে কথা নেই, যা পাইছি মগজে ঢুকাইছি—মনে হয় না স্বাধীন মানুষ হতে পেরেছি। কীভাবে বুঝলাম সেটার ওপর বিশ্লেষণ করি, বোধগম্য হতেও পারে।

আমরা যে বলি স্বাধীন মানুষের মতো মানুষ হতে হবে কিন্তু কী বোঝাতে চেয়েছি এ কথায়— স্বাধীন, মানুষের মতো মানুষ? ওই যে বলেছি ওপরে —ঘরে, বাইরে, স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সবার মুখে একটিই কথা মানুষ হও বাবা, মানুষ হও, অথবা বড় মানুষ হও কখনও বলা হয়েছে ভালো মানুষ হও ইত্যাদি ইত্যাদি। ওদিকে বান্ধবীর মুখে অন্য বুলি, সে বলছে ভালো প্রেমিক হও। যাইহোক মানুষ, স্বাধীন মানুষ, বড় মানুষ, ভালো মানুষ এবং প্রেমিক এরা সবাই মূলত মানুষ। মানুষের সংজ্ঞা অনুযায়ী যা যা বর্ণনা করা হয়েছে সবকিছুর সঙ্গে হুবহু মিল থাকা সত্ত্বেও কেন মানুষ হতে বলা হয়?

মানুষ বলতে কী বোঝায়?

যদি বলি মানুষ হলো একটি সমস্ত জীবজন্তুর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, যা বিবেচনাশীল এবং বিচক্ষণ হওয়া সাধারণ বুদ্ধিমান প্রাণী। মানুষ বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি এবং স্বভাবের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে এবং তার মানবতার স্বভাব তাকে সমাজে আরও উন্নত করে তুলে ধরে। মানুষ একটি সামাজিক প্রাণী, তার সামাজিক সম্পর্কগুলো তাকে সমাজে সম্মিলিত করে তুলে ধরে। মানুষ বিভিন্ন কাজ করতে পারে এবং তার বুদ্ধিমান স্বভাব তাকে সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে তুলে ধরে।

ভালো মানুষ বলতে কী বোঝায়?

ভালো মানুষ হলে তার সাথে সম্পর্ক রাখা সহজ হয়। তিনি সত্যিকার এবং নিষ্ঠাবান হন। তার সম্পর্কে সবার আশা থাকে, যেমন তিনি সমস্যার সমাধানে সহায়তা করতে পারবেন। তিনি সমস্ত মানুষকে সম্মান করেন এবং অপরকে সহায়তা করতে সদা উপস্থিত থাকেন।

আমি যে ভালো মানুষ হতে পেরেছি তা কীভাবে বুঝবো? একটি মানুষ যার চরিত্র সত্য, নিষ্ঠাবান, সহজলভ্য, সম্মানজনক, দয়ালু এবং সমাজসেবার জন্য আগ্রহী, সেই মানুষকে অনুসরণ করা উচিত। একজন ভালো মানুষ হলে তিনি সমস্ত মানবজাতির জন্য উদাহরণ হবেন এবং সমাজের উন্নয়নে সক্ষম হবেন।

ভাবনায় এসেছে পৃথিবীতে কে সবচেয়ে ভালো মানুষ, যাকে অনুসরণ করা উচিত এবং কে স্রষ্টার প্রিয় মানুষ বা কীভাবে তার প্রিয় মানুষ হওয়া সম্ভব। আমার মতে স্রষ্টার প্রিয় মানুষ হলেন সে যে স্রষ্টার নির্দেশনা অনুযায়ী জীবনযাপন করেন, সকল মানুষকে ভালোবাসেন এবং সেই ভালোবাসার সাথে সমস্ত মানুষকে সম্মান করেন। আল্লাহর প্রিয় মানুষ হলেন সে যে নিজের সম্পদ, সময়, জ্ঞান এবং শক্তি দিয়ে সমস্ত মানুষকে সেবা করেন এবং সমস্ত মানুষকে সমাজ ও সম্প্রদায়ের উন্নয়নে সাহায্য করতে চেষ্টা করেন। আমি যে মানুষ হতে পেরেছি সেটা কীভাবে বুঝবো?

আমি যদি ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করি এবং সমাজের জন্য কিছু ভালো করার চেষ্টা করি, অন্যকে সম্মান করি এবং তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করি, তাহলে আমি সত্যিকারের একজন ভালো মানুষ হতে পারি। আমি একটি স্বচ্ছতা ও সম্প্রসারণমূলক সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত।

আমি সমাজের জন্য কাজ করি এবং সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখি। আমি সমস্যার সমাধানের জন্য সক্ষম এবং সমস্যার সমাধানে সহায়তা করি। আমি সব মানুষকে সমানভাবে সম্মান করি এবং সমাজের ভিত্তিতে আমার কর্মকাণ্ড করি। আমি সমস্ত মানুষের সমান অধিকার ও সুবিধা চাই। আমি সমাজের উন্নয়ন ও সমগ্র উন্নয়নে অবদান রাখি।

এতকিছুর পরও আমার তো মানুষ হিসেবে একটু স্বাধীনতা চাই এবং সেটা কী? স্বাধীনতা হলো এমন একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা যেখানে একটি দেশ বা জনগণ তাদের নিজেদের ইচ্ছেমতো জীবন পরিচালনা করতে পারে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার এবং একটি স্বাভাবিক অধিকার। স্বাধীনতা সমস্ত জনগণের মধ্যে সাম্য এবং ন্যায়বিচারের বিষয়ে জ্ঞান ও স্বচ্ছতা বিকাশের জন্য একটি সুযোগ সৃষ্টি করে।

তাহলে একজন ভালো মানুষ হতে এবং সরল ও সঠিক পথে চলতে অনেক বিষয়ের ওপর সচেতনতার সঙ্গে যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। সেই জ্ঞান ও সচেতনতাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে শিখতে হবে, তাহলে একটি উপযুক্ত পথে সেই কাজগুলো সম্পন্ন করতে কোনো অস্থিরতা থাকবে না। তখন এটি হবে সরল ও সঠিক পথের চাবিকাঠি। একটি সঠিক পথ অনুসরণ করে আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারব ও সফল হতে পারব।

এখন আমার এই সুদীর্ঘ আলোচনায় একটি সারাংশে উপনীত হতে পারি এবং তা হলো শিক্ষা হোক সরল ও সঠিক পথের চাবিকাঠি—এর মানে আমার মতে; এটি মানসিক এবং শারীরিক উন্নয়নের একটি প্রক্রিয়া যা সঠিক এবং সমান্তরালভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিত। এটি শিক্ষার্থীদের কর্তব্য ও শিক্ষকদের দায়িত্ব সঠিকভাবে নির্দেশনা করতে সাহায্য করবে এবং তাদের উন্নয়নে সহায়তা করবে। এটি শিক্ষার্থীদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তাদের ভবিষ্যতের ক্যারিয়ার এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এর মানে হলো যে, শিক্ষা একটি সরল ও সফল জীবন অর্জনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও মাধ্যম।

শিক্ষার মাধ্যমে কেউ জ্ঞান, দক্ষতা ও বাস্তবতা অনুধাবন করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে যা তাদের জীবনে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে এবং সহজে জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো অতিক্রম করতে সহায়তা করতে পারে। শিক্ষা ভালো সুযোগ, উচ্চ বেতনের চাকরি এবং উন্নতমানের জীবনের দরজা খুলে দিতে পারে। এটি ব্যক্তির সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার দক্ষতা এবং বিশ্ব সম্পর্কে একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করতে পারে, যা আরও পরিপূর্ণ ও অর্থপূর্ণ জীবনের দিকে পরিচালিত করে।

লেখক: রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। [email protected]

