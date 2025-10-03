  2. ধর্ম

নামাজের সময়সূচি: ৩ অক্টোবর ২০২৫

প্রকাশিত: ১২:০২ এএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
আজ শুক্রবার, ৩ অক্টোবর ২০২৫ ইংরেজি, ১৮ আশ্বিন ১৪৩২ বাংলা, ১০ রবিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-              

নামাজের সময়সূচি

> ফজর- ৪:৩৭ মিনিট।

> জোহর- ১১:৫০ মিনিট।

> আসর- ৪:০৪ মিনিট।

> মাগরিব- ৫:৪৭ মিনিট।

> ইশা- ৭:০০ মিনিট।

> আজ সূর্যাস্ত- ৫:৪৩ মিনিট।

> আজ সূর্যোদয়- ৫:৫১ মিনিট।

বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-

বিয়োগ করতে হবে-

> চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।

> সিলেট: -০৬ মিনিট।

যোগ করতে হবে-

> খুলনা: +০৩ মিনিট।

> রাজশাহী: +০৭ মিনিট।

> রংপুর: +০৮ মিনিট।

> বরিশাল: +০১ মিনিট।

তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন

