নামাজের সময়সূচি: ৫ ডিসেম্বর ২০২৫

প্রকাশিত: ১২:৫৩ এএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
নামাজের সময়সূচি: ৫ ডিসেম্বর ২০২৫

আজ শুক্রবার, ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা, ১৩ জমাদিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-

নামাজের সময়সূচি

> ফজর- ৫:০৭ মিনিট।
> জোহর- ১১:৫৪ মিনিট।
> আসর- ৩:৩৫ মিনিট।
> মাগরিব- ৫:১৪ মিনিট।
> ইশা- ৬:৩৩ মিনিট।

> আজ সূর্যাস্ত- ৫:১১ মিনিট।
> আজ সূর্যোদয়- ৬:২৭ মিনিট।

শনিবার, ৬ ডিসেম্বর

> ফজর- ৫:০৯ মিনিট।
> সূর্যোদয়- ৬:২৮ মিনিট।

বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-

বিয়োগ করতে হবে

> চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।
> সিলেট: -০৬ মিনিট।

যোগ করতে হবে

> খুলনা: +০৩ মিনিট।
> রাজশাহী: +০৭ মিনিট।
> রংপুর: +০৮ মিনিট।
> বরিশাল: +০১ মিনিট।

তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন

