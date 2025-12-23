মসজিদে নববির মুয়াজ্জিন শায়খ ফয়সাল নোমান আর নেই

মসজিদে নববির মুয়াজ্জিন শায়খ ফয়সাল নোমান আর নেই
মসজিদে নববির অন্যতম প্রবীণ মুয়াজ্জিন শায়খ ফয়সাল নোমান (রহ.) ইন্তেকাল করেছেন। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় (২২ ডিসেম্বর ২০২৫ মোতাবেক ১ রজব ১৪৪৭ হিজরি) তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।
আজ মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) ফজরের নামাজের পর মসজিদে নববিতে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় মসজিদে নববির ইমাম, মুয়াজ্জিনগণসহ বহু আলেম, শিক্ষার্থী ও সাধারণ মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন।
পরে তাকে জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে দাফন করা হয়, যেখানে বহু সাহাবি, তাবেঈ ও ইসলামের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব শায়িত আছেন।
শায়খ ফয়সাল নোমান (রহ.) দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে মসজিদে নববিতে মুয়াজ্জিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৪২২ হিজরি মোতাবেক ২০০১ খ্রিস্টাব্দে এই পবিত্র দায়িত্বে নিযুক্ত হন। এরপর থেকে তার কণ্ঠস্বর মদিনা মুনাওয়ারার দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়।
শায়খ ফয়সাল নোমানের (রহ.) পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মসজিদে নববিতে আজানের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে। তার দাদা মসজিদে নববির মুয়াজ্জিন ছিলেন। তার বাবা মাত্র ১৪ বছর বয়সে মসজিদে নববির মুয়াজ্জিন হিসেবে নিযুক্ত হন এবং নব্বই বছরেরও বেশি বয়স পর্যন্ত এই খেদমত অব্যাহত রাখেন।
সহকর্মী ও মুসল্লিদের মতে শায়খ ফয়সাল নোমান (রহ.) ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও প্রচারবিমুখ একজন খাদেমে দ্বীন। তিনি কখনো প্রচার বা খ্যাতি পেতে আগ্রহী হননি। তার কণ্ঠে উচ্চারিত আজান ছিল একান্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত।
আল্লাহ তায়ালা তাকে তার অসীম রহমতের চাদরে ঢেকে নিন, তার সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দিন এবং তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করুন!
সূত্র: ইনসাইড দ্যা হারামাইন
