নেতৃত্ব আমানত ও আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা: মিজানুর রহমান আজহারী

ইসলাম ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২৬ পিএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
মিজানুর রহমান আজহারী ছবি: ফেসবুক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী ও বিজিত উভয় পক্ষকে অভিনন্দন জানিয়ে দেশ গঠনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন ড. মিজানুর রহমান আজহারী।

শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ আহ্বান জানান।

মিজানুর রহমান আজহারী বলেন, বিজয় আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। বিজয়ী দলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আর যারা বিজয়ী হতে পারেননি, তাদের প্রতিও শুভকামনা। ব্যতিক্রমী ও তাৎপর্যপূর্ণ এ নির্বাচনে দায়িত্বশীল ভূমিকার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিজিবিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

যাদের কাঁধে আগামীর বাংলাদেশ গড়ার দায়িত্ব এসেছে, তারা ইসলামি মূল্যবোধ ধারণ করে ন‍্যায়, ইনসাফ ও সুশাসনের বাংলাদেশ উপহার দেবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এই জনপ্রিয় ইসলামি আলোচক বলেন, নেতৃত্ব স্রেফ কোনো সম্মান নয়; এটি একটি আমানত। বিজয় ও সাফল্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) দায়িত্ব থেকে পালিয়ে থাকতেন জবাবদিহিতার ভয়ে। কেয়ামতের ময়দানে প্রতিটি দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

আজহারী বলেন, বিজয় যেন কারো অন্তরে দাম্ভিকতা না আনে; বরং বিনয়, মানবিক মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধ জাগ্রত করে। দেশ গঠনে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। রাষ্ট্র এগোয় ঐক্যে, পিছিয়ে পড়ে বিভাজনে।

