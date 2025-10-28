  2. ধর্ম

নামাজের সময়সূচি: ২৮ অক্টোবর ২০২৫

ধর্ম ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫৩ এএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
প্রতীকী ছবি

আজ মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ইংরেজি, ১২ কার্তিক ১৪৩২ বাংলা, ৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—

নামাজের সময়সূচি

> ফজর- ৪:৪৬ মিনিট।
> জোহর- ১১:৪৩ মিনিট।
> আসর- ৩:৪৬ মিনিট।
> মাগরিব- ৫:২৩ মিনিট।
> ইশা- ৬:৩৮ মিনিট।

> আজ সূর্যোদয়- ৬:০২ মিনিট।
> আজ সূর্যাস্ত- ৫:২২ মিনিট।

বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো—

বিয়োগ করতে হবে—

চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট

যোগ করতে হবে—

খুলনা: +০৩ মিনিট।
রাজশাহী: +০৭ মিনিট।
রংপুর: +০৮ মিনিট।
বরিশাল: +০১ মিনিট।

তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন

