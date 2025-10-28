নামাজের সময়সূচি: ২৮ অক্টোবর ২০২৫

নামাজের সময়সূচি: ২৮ অক্টোবর ২০২৫
আজ মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ইংরেজি, ১২ কার্তিক ১৪৩২ বাংলা, ৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
নামাজের সময়সূচি
> ফজর- ৪:৪৬ মিনিট।
> জোহর- ১১:৪৩ মিনিট।
> আসর- ৩:৪৬ মিনিট।
> মাগরিব- ৫:২৩ মিনিট।
> ইশা- ৬:৩৮ মিনিট।
> আজ সূর্যোদয়- ৬:০২ মিনিট।
> আজ সূর্যাস্ত- ৫:২২ মিনিট।
বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো—
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: +০৩ মিনিট।
রাজশাহী: +০৭ মিনিট।
রংপুর: +০৮ মিনিট।
বরিশাল: +০১ মিনিট।
তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ওএফএফ/এমএমকে