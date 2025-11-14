  2. ধর্ম

নামাজের সময়সূচি: ১৪ নভেম্বর ২০২৫

ধর্ম ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৩ এএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ২৯ কার্তিক ১৪৩২ বাংলা, ২২ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-

নামাজের সময়সূচি
> ফজর- ৪:৫৫ মিনিট।
> জোহর- ১১:৪৬ মিনিট।
> আসর- ৩:৩৮ মিনিট।
> মাগরিব- ৫:১৭ মিনিট।
> ইশা- ৬:৩৩ মিনিট।

> আজ সূর্যাস্ত- ৫:১৪ মিনিট।
> আজ সূর্যোদয়- ৬:১২ মিনিট।

বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-

বিয়োগ করতে হবে-
> চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।
> সিলেট: -০৬ মিনিট।

যোগ করতে হবে-
> খুলনা: +০৩ মিনিট।
> রাজশাহী: +০৭ মিনিট।
> রংপুর: +০৮ মিনিট।
> বরিশাল: +০১ মিনিট।
তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন

