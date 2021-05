করোনার দ্বিতীয় বছরে হজ করতে পারবে ৬০ হাজার মানুষ!

কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাবের পর চলতি বছর (২০২১ সালে) বিশ্বের সব দেশ থেকে ৬০ হাজার মানুষকে হজ পালনের অনুমতি দেবে সৌদি। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সূত্রে এ তথ্য জানিয়েছে হারামাইন ডটইনফো। খবর সিয়াসাত ডটকম।

সৌদি আরবের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বিদেশিদের জন্য আগামী জুলাই মাসে বার্ষিক হজ কার্যক্রমে অংশগ্রণের সুযোগ দেবে দেশটি। তবে মহামারি করোনার প্রাক-প্রাথমিক সময়েল তুলনায় এবার আরও কম হবে।

দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দেশের বাইরে থেকে ৪৫ হাজার ব্যক্তকে হজ পালনের সুযোগ দেওয়া হবে। আর সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ ১৫ হাজার ব্যক্তিকে হজের অনুমতি দেওয়া হতে পারে।

Hajj News



Only 60,000 pilgrims in total for all countries to perform Hajj rituals for this year 2021 / 1442



45,000 pilgrims from outside KSA will be allocated and 15,000 from inside KSA



An entire 9 page document has been released with all the necessary information.