এবার পাকিস্তানকে উড়িয়ে লিড নিলো বাংলাদেশের মেয়েরা

এবার পাকিস্তানকে উড়িয়ে লিড নিলো বাংলাদেশের মেয়েরা
হার দিয়ে সিরিজ শুরুর পর অদম্য হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দল। পরের ম্যাচে আফগানদের হারিয়ে সিরিজে ঘুরে দাঁড়ানোর পর আজ লিড নিলো সাদিয়া-মাইমুনারা।
কক্সবাজার একাডেমি মাঠে রোববার সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। এই জয়ে পাঁচ ম্যাচ সিরিজে এখন ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে স্বাগতিকরা। বুধবার পরের ম্যাচ জিতলে নিশ্চিত হবে সিরিজ জয়।
আজ (রোববার) আগে ব্যাটিং করে ৮৬ রান করে পাকিস্তান। রান তাড়ায় অধিনায়ক সাদিয়া ইসলামের দুর্দান্ত ইনিংসে জয় পায় বাংলাদেশ। ম্যাচ সেরার পুরস্কারও ওঠে তার হাতেই।
লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মাত্র ৮ রানে ২ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় বাংলাদেশ। এরপর পাল্টা আক্রমণ করে সব চাপ সরিয়ে দেন অধিনায়ক সাদিয়া ইসলাম। ৩টি করে চার-ছক্কায় ২৮ বলে করেন ৩৫ রান। সাদিয়া বিদায় নিলেও ম্যাচ শেষ করে মাঠ ছাড়েন জান্নাত। তার ব্যাট থেকে আসে ৩৫ বলে ৩০ রান।
এর আগে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নামে পাকিস্তান। শুরু থেকেই আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে ঝড়ো ইনিংস খেলার আভাস দেন দলটির অধিনায়ক ইমা নাসের। যদিও তার ইনিংস বড় করতে দেননি বাংলাদেশের বোলাররা। ১৬ বলে ২৩ রান করে বিদায় নেন ইমা।
এরপর মিডল অর্ডার ব্যাটাররা উইকেটে থিতুই হতে পারেননি। জুফিশান আয়াজ ৩৩ বল খেলে করেন ১৪ রান। তবে শেষ দিকে পাকিস্তানের রানটাকে বাড়িয়ে নেন মেমুনা খালিদ ও মাহনুর জেব। খালিদ করেন ১৮ আর জেবের ব্যাট থেকে আসে ১২ রান। বাংলাদেশের পক্ষে বল হাতে ২টি করে উইকেট নেন হাবিবা ইসলাম পিংকি ও অতশি মজুমদার।
