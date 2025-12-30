  2. খেলাধুলা

১২৩ রানের খরুচে স্পেলের অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ড ভারতীয় বোলারের

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:০৪ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
পুদুচেরির অধিনায়ক ও অলরাউন্ডার আমান খান এক অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ড গড়েছেন বিজয় হাজারে ট্রফিতে। ঝাড়খণ্ডের বিপক্ষে ১০ ওভারে ১২৩ রান খরচ করেছেন তিনি। যা এখন পর্যন্ত পুরুষদের লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে সবচেয়ে ব্যয়বহুল বোলিং স্পেলের রেকর্ড।

আহমেদাবাদে কুমার কুশাগ্রার সেঞ্চুরি ও অনুকূল রায়ের ৯৮ রানের ইনিংসে ভর করে ঝাড়খণ্ড ৭ উইকেটে ৩৬৮ রানের বড় সংগ্রহ দাঁড় করায়। পুদুচেরির তিন বোলারের একজন ছিলেন আমান, যিনি কিনা পুরো ১০ ওভার বোলিং করেছিলেন।

বোলারদের মধ্যে আমান ছিলেন মাত্র তিনজনের একজন, যিনি পুরো ১০ ওভার বল করেন। কিন্তু বেধড়ক পিটুনি হজম করে তার ইকোনমি রেট দাঁড়ায় ১২.৩। জবাব দিতে নেমে পুদুচেরি ৪১.৪ ওভারে ২৩৫ রানে অলআউট হয়ে যায়।

এর আগে, অনাকাঙ্কক্ষিত ও বিব্রতকর এই রেকর্ডটি ছিল অরুণাচল প্রদেশের পেসার মিবম মোসুর। চলমান বিজয় হাজারে ট্রফিতেই বিহারের বিপক্ষে ৯ ওভারে ১১৬ রান দিয়েছিলেন তিনি। আরও একপটি বিশেষ কারণে সেই ম্যাচটি আলোচনায় ছিল। মাত্র ১৪ বছর বয়সী বিহারের বৈভব সূর্যবংশী লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে সর্বকনিষ্ঠ সেঞ্চুরিরান হওয়ার ইতিহাস গড়েন।

২০২১ সালে মুম্বাইয়ের হয়ে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে অভিষেক হয় আমান খানের। পরে যোগ দেন পুদুচুরিতে। কিছুদিন আগে হওয়া আইপিএলের নিলামে ৪০ লাখ রুপিতে চেন্নাই সুপার কিংস তাকে দলে ভিড়িয়েছে।

এর আগে, তিনি ২০২৩ মৌসুমে দিল্লি ক্যাপিটালস ও ২০২২ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে আইপিএলে অভিষেক করেন।

