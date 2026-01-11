দল হিসেবে খেলতে না পারা পোড়াচ্ছে সোহানকে

দল হিসেবে খেলতে না পারা পোড়াচ্ছে সোহানকে
তারকায় ঠাসা দল রংপুর রাইডার্স। সেই দলই কিনা হেরেছে টানা দুই ম্যাচ। শুক্রবার নোয়াখালী এক্সপ্রেসের কাছে হারের পর আজ রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষেও হেরেছে তারা। ম্যাচ শেষে হতাশ রংপুর অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান দলের সবাইকে দায়িত্ব নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন। ফিল্ডিং নিয়েও দুঃশ্চিন্তায় তিনি। সবমিলিয়ে দল হিসেবে খেলতে না পারাই পোড়াচ্ছে সোহানকে।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রোববার বিপিএলে দিনের প্রথম খেলায় রাজশাহীর বিপক্ষে ৭ উইকেটে হেরেছে রংপুর। এ নিয়ে টানা দুই ম্যাচ হারা দলটি ৭ ম্যাচে ৪ জয়ে নেমে গেছে টেবিলের ৩ নম্বরে। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে আসা সোহান বললেন, দল হিসেবে খেলতে পারছেন না তারা।
সোহান বলেন, ‘আমার কাছে মনে হয় যে, যে ধরনের দল আমাদের, ওইভাবে মাঠে পারফর্ম করতে পারছি না। দলে অনেক বড় নাম আছে। কিন্তু আমাদের সবারই আসলে নিজেদের জায়গা থেকে আরও বেশি দায়িত্ব নিতে হবে।’
আজ লিটনকে তিনে নামিয়ে তাওহিদ হৃদয়কে ওপেনিং করায় রংপুর। ম্যাচ শেষে সোহান জানান, তারা এখনও সঠিক কম্বিনেশনই খুঁজে পাননি।
রংপুর অধিনায়কের কথা, ‘মনে হয় আমরা একটা বেস্ট কম্বিনেশন খুঁজছি। যেহেতু পাওয়ার প্লেতে আমরা ভুগছি, সেখানে ব্যাটিং অর্ডারে একটু পরিবর্তন আনতে চেয়েছি। আর যেহেতু হৃদয় শটস খেলতে পছন্দ করে, এই কারণে আসলে ওকে ওপেন করানো।’
হৃদয়কে ওপেনিংয়ে নামানো অবশ্য কাজে দিয়েছে, ফর্মে ফিরেছেন এই ব্যাটার। পুরো ২০ ওভার উইকেটে থেকে ৯৭ রানে অপরাজিত ছিলেন হৃদয়। যদিও মাঝের দিকে তার ধীরগতির ব্যাটিং রংপুরের দলীয় সংগ্রহে প্রভাব ফেলেছে।
এ নিয়ে সোহান বলেন, ‘হৃদয় অসাধারণ ব্যাটিং করেছে এবং ও ইনিংসটা সুন্দর করে গুছিয়েছে। কিন্তু একইসঙ্গে আমার কাছে মনে হয় যে মাঝখানে ৩০ বল আমরা কোনো বাউন্ডারি ছাড়া ছিলাম...। তবে উইকেট অনুযায়ী আমার কাছে মনে হয় যে, রানটা ভালো রান ছিল। কিন্তু আমাদের জন্য বড় চিন্তার বিষয় ফিল্ডিংটা। মাঝখানে দুইটা ওভার (ব্যাটিংয়ে) আমরা যদি ভালো করতে পারতাম, তাহলে হয়তো রানরেটটা দশের উপরে যাওয়া সম্ভব ছিল। যেটা এই উইকেটে কঠিন হতো। কিন্তু আমরা কোনো সময়ই আসলে রানরেটটা দশের উপরে নিয়ে যেতে পারিনি।’
রংপুরের পাকিস্তানি পেসার আকিফ জাবেদ এবার ফর্মে নেই। তার অফফর্ম ভোগাচ্ছে কিনা? প্রশ্নে সোহান বলেন, ‘আমার কাছে মনে হয় যে, বোলিং ইউনিট বলি বা ব্যাটিং ইউনিট কিংবা ফিল্ডিংয়ের কথা বলি, আমাদের দল হিসেবে খেলতে হবে। এই টুর্নামেন্টে লিগ পর্বে আমাদের আরও তিনটা ম্যাচ আছে। এখন পর্যন্ত আমরা দল হিসেবে খেলতে পারিনি। আমাদের ১০০ শতাংশ দিতে পারিনি। যখন দল হিসেবে তিন বিভাগেই ভালো করব, তখনই আসলে ফল পক্ষে আসবে।’
এসকেডি/এমএমআর