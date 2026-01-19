১০ জনের সোসিয়েদাদ থামালো বার্সার জয়রথ

১০ জনের সোসিয়েদাদ থামালো বার্সার জয়রথ
অবশেষে হারের মুখ দেখলো বার্সেলোনা। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে টানা ৯ অপরাজিত বার্সার জয়রথ থামালো ১০ জনের রিয়াল সোসিয়েদাদ। ঘরের মাঠে ২-১ গোলে তারা হারিয়েছে বার্সাকে।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) সোসিয়েদাদের মাঠে ম্যাচের অধিকাংশ সময় বল নিজেদের দখলে রাখলেও জয় নিয়ে ফেরা হয়নি কাতালানদের। ফিনিশিংয়ের দুর্বলতায় সমতায় ফেরা কিংবা জয় আদায় কোনোটাই করতে পারনি হান্সি ফ্লিকের শীষ্যরা।
প্রথমার্ধের ৩২ মিনিটে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা মিকেল ওয়ারসজাবালের দৃষ্টিনন্দন ভলিতে। বিরতিতে যায় লিড নিয়েই।
শুরুর একাদশে না থাকা রাশফোর্ড বিরতির পর বদলি নেমে বার্সেলোনাকে সমতায় ফেরান। লামিনে ইয়ামালের ক্রস থেকে ৭০ মিনিটে হেডে বল জালে জড়ান এই ফরোয়ার্ড।
সমতায় ফিরেও স্বস্তি পায়নি বার্সা। পরের মিনিট তথা ৭১ মিনিটেই গঞ্জালো গেদেসের গোল ম্যাচের ফলাফল নির্ধারণ করে দেয়। ২-১ গোলের হার নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় বার্সেলোনাকে।
লা লিগায় এখন পর্যন্ত ২০ ম্যাচ মাঠে নেমে ১৬ জয় ও ১ ড্র’য়ে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে রয়েছে কাতালানরা। সমান ম্যাচে ১ পয়েন্ট কম নিয়ে তালিকার দুইয়ে অবস্থান করছে রিয়াল মাদ্রিদ।
আইএন