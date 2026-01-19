  2. খেলাধুলা

১০ জনের সোসিয়েদাদ থামালো বার্সার জয়রথ

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:১৫ এএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
১০ জনের সোসিয়েদাদ থামালো বার্সার জয়রথ

অবশেষে হারের মুখ দেখলো বার্সেলোনা। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে টানা ৯ অপরাজিত বার্সার জয়রথ থামালো ১০ জনের রিয়াল সোসিয়েদাদ। ঘরের মাঠে ২-১ গোলে তারা হারিয়েছে বার্সাকে।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) সোসিয়েদাদের মাঠে ম্যাচের অধিকাংশ সময় বল নিজেদের দখলে রাখলেও জয় নিয়ে ফেরা হয়নি কাতালানদের। ফিনিশিংয়ের দুর্বলতায় সমতায় ফেরা কিংবা জয় আদায় কোনোটাই করতে পারনি হান্সি ফ্লিকের শীষ্যরা।

প্রথমার্ধের ৩২ মিনিটে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা মিকেল ওয়ারসজাবালের দৃষ্টিনন্দন ভলিতে। বিরতিতে যায় লিড নিয়েই।

শুরুর একাদশে না থাকা রাশফোর্ড বিরতির পর বদলি নেমে বার্সেলোনাকে সমতায় ফেরান। লামিনে ইয়ামালের ক্রস থেকে ৭০ মিনিটে হেডে বল জালে জড়ান এই ফরোয়ার্ড।

সমতায় ফিরেও স্বস্তি পায়নি বার্সা। পরের মিনিট তথা ৭১ মিনিটেই গঞ্জালো গেদেসের গোল ম্যাচের ফলাফল নির্ধারণ করে দেয়। ২-১ গোলের হার নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় বার্সেলোনাকে।

লা লিগায় এখন পর্যন্ত ২০ ম্যাচ মাঠে নেমে ১৬ জয় ও ১ ড্র’য়ে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে রয়েছে কাতালানরা। সমান ম্যাচে ১ পয়েন্ট কম নিয়ে তালিকার দুইয়ে অবস্থান করছে রিয়াল মাদ্রিদ।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।