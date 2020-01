পারিবারিক উত্তরাধিকারী ঘড়ি বিমানে হারালেন ওয়াসিম আকরাম

বংশপরম্পরায় পাওয়া হাতঘড়ি বিমানে হারিয়ে ফেলেছেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আকরাম। ব্যক্তিগত কাজে দুবাই যাওয়ার পথে এমিরেটসের একটি বিমানে ঘড়িটি হারিয়ে ফেলেছেন সুইংয়ের সুলতানখ্যাত এ পেসার।

শুধু তাই নয়, ঘড়ি হারানোর পর এমিরেটস এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষের তৎপরতাও যথেষ্ঠ মনে হয়নি ওয়াসিমের। যার ফলে তিনি ঘড়ির খোঁজে সাহায্য নিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের।

বুধবার টুইটারে নিজের ঘড়ি হারিয়ে যাওয়ার খবর জানিয়ে এমিরেটস এয়ারলাইনসের সাহায্য প্রার্থনা করে ওয়াসিম লিখেন, 'ফ্লাইট ইকে-৬০৫ এর ১০এ কেএইচআই-ডিএক্সবি সিটে আমি আমার ঘড়ি হারিয়ে ফেলেছি। আমি এখন এমিরেটস এয়ারলাইনসকে অনুসরণ করছি। দয়া করে কেউ দ্রুত সাড়া দিন।'

এসময় তিনি জানান ঘড়িটি তার পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। তাই এটি ফিরে পাওয়া খুব বেশি জরুরি। তিনি আরও লিখেন, 'দুবাইতে আমি সব কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্টে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু আমার মনে হয়নি তারা ঘড়ির খোঁজে যথেষ্ঠ করেছে। এটি আমার পারিবারিক উত্তরাধিকারী ঘড়ি।'

Lost my watch on flight EK 605 seat 10a KHI-DXB. I am now following @emirates Please have someone contact me ASAP as I have exercised all customer service points in Dubai and do not feel comfortable that enough has been done. This watch is a family heirloom #LostMyWatch