ভ্রাম্যমাণ কর্মীদের জন্য খাবার রান্না করলেন শেবাগ

করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে আরও এক মাস বাড়ানো হয়েছে ভারতের আনুষ্ঠানিক লকডাউন। সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত লকডাউন শিথিল করার কোন পরিকল্পনা নেই তাদের। এমন অবস্থায় বিপাকে পড়েছে দেশটির দিনমজুর ও ভ্রাম্যমাণ শ্রমিকরা।

সবকিছু বন্ধ থাকায় কোন কাজ পাচ্ছেন তারা। ফলে তিন বেলা খাবার জোগানো নিয়েও বিপাকে পড়েছেন তারা। এমতাবস্থায় তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ও মারকুটে ওপেনার ভিরেন্দর শেবাগ।

নিজ হাতে খাবার রান্না ও প্যাকেজিং করে আশপাশের ভ্রাম্যমাণ শ্রমিকদের মাঝে বিতরণ করেছেন তিনি। একইসঙ্গে নিজের ভক্ত-সমর্থকদেরও আহ্বান জানিয়েছেন ভিরেন্দর শেবাগ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এসব মানুষদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়াতে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে রান্নাবান্না ও প্যাকেজিংয়ের ছবি শেয়ার করে শেবাগ লিখেছেন, ‘ঘরে বসে নিজ হাতে রান্না ও প্যাকেজিং করে, এসব প্রয়োজন থাকা মানুষদের মাঝে বিতরণ করতে পারার সন্তুষ্টিই অন্যরকম। আপনারাও যদি ১০০ জন মানুষের জন্য এমন খাবার দিতে চান, তাহলে শেবাগ ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।’

ভারতীয় তারকার এমন মহৎ কাজ জিতে নিয়েছে নেটিজেনদের ভালোবাসা। শেবাগের সতীর্থ হরভজন সিং লিখেছেন, ‘খুব ভালো কাজ দাদা।’ কিংস এলেভেন পাঞ্জাবের তারকা ক্রিকেটার মায়াঙ্ক ডাগর লিখেছেন, ‘মহৎ দৃষ্টান্ত স্যার।’

The satisfaction of cooking and packing food from the comfort of your own homes and courtsey the wonderful people at @udayfoundation distributing it to migrant labourers is the beauty of #GharSeSewa .If you would like to offer food seva for 100 people please DM to @SehwagFoundatn pic.twitter.com/Aar4INi64J