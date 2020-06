মাশরাফির জন্য রমিজের প্রার্থনা

মাঠের বাইরে একেক দেশের রাজনৈতিক অবস্থা যেমনই হোক না কেন, মাঠের ক্রিকেটাররা সবাই যেন একসুত্রে গাঁথা। যেখানে নেই কোন সীমান্তরেখা। সবার মধ্যেই কাজ করে দারুণ এক ভাতৃত্ববোধ। যা মানে না কোন ভেদাভেদ।

যে কারণে পাকিস্তানি অলরাউন্ডার শহিদ আফ্রিদি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর শুনে, সবধরনের মতানৈক্য একপাশে রেখে তার দ্রুত সুস্থতার জন্য দোয়া করেছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক গৌতম গম্ভীর। শুধু গম্ভীর একাই নয়, ভারতের আরও অনেকেই শুভকামনা জানিয়েছেন আফ্রিদিকে।

এবার একই নজির দেখা গেলো মাশরাফি বিন মর্তুজা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবরে। শনিবার দুপুরে জানাজানি হয় মাশরাফির করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর। তারপর থেকেই সতীর্থ ক্রিকেটাররা একের পর এক দোয়া ও শুভকামনা জানাতে থাকেন মাশরাফিকে।

বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়কের জন্য দোয়া প্রার্থনা করাদের তালিকাটা মানেনি কোন সীমান্তরেখা। ক্রিকেটীয় ভাতৃত্ববোধের পরিচয় দিয়ে মাশরাফির জন্য দোয়া করেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার রমিজ রাজাও। টুইটারে তিনি লিখেছেন, ‘করোনাক্রান্ত মাশরাফি মর্তুজা যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে সেজন্য অনেক অনেক দোয়া ও শুভকামনা।’

Lots of prayers and best wishes to #MashrafeMortaza for a speedy recovery from Covid 19.