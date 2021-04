‘আপনারা ঘরে থাকুন, সুপারহিরো হয়ে দেখান’

করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ে পুরোপুরি বিপর্যস্ত গোটা ভারত। প্রায় প্রতিদিনই নতুন রেকর্ড হচ্ছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও শনাক্তের। হাসপাতালগুলোতে জায়গা নেই মসজিদ-মন্দিরে করা হচ্ছে করোনা রোগীদের জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা। তীব্র অক্সিজেন সংকটে ভুগছেন করোনা আক্রান্তরা।

এমতাবস্থায় দেশের মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা বাড়াতে এগিয়ে এসেছে আইপিএলের দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু। দলটির তারকা খেলোয়াড়রা মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছেন ঘরে থাকতে। যাতে করে ঠেকানো যায় প্রাণঘাতী ভাইরাসের সংক্রমণ।

ঘরের থাকার মাধ্যমেই এখন সুপারহিরো হওয়ার কথা বলেছেন ব্যাঙ্গালুরুর দক্ষিণ আফ্রিকান তারকা ব্যাটসম্যান এবি ডি ভিলিয়ার্স। দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি রীতিমতো আকুতি করেছেন নিজ দেশের মানুষদের উদ্দেশ্যে। এক ভিডিওবার্তায় আরও কথা বলেছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েলও।

ব্যাঙ্গালুরুর টুইটার হ্যান্ডলারে প্রকাশিত ভিডিওর ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, ‘ঘরে থাকুন, নিরাপদ থাকুন। এই মহামারি ভাইরাসকে হারানোর একমাত্র উপায় হলো টিম হিসেবে কাজ করা। আমরা প্রত্যেকে একজন সুপারহিরো। নিয়মনীতি মেনে একে অপরকে সাহায্য করাই এখন কাম্য।’

ভিডিওর শুরুতেই কথা বলেন কোহলি, ‘একজন অধিনায়ক হিসেবে আমি চেষ্টা করি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে এবং আমার আশপাশের মানুষদের সাহায্য করতে। আমি আপনাদের সবাইকে এখন এটিই করার অনুরোধ জানাচ্ছি। হাত স্যানিটাইজ করুন, প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হবেন না এবং সবসময় মাস্ক ব্যবহার করুন।’

এরপর ডি ভিলিয়ার্স বলেন, ‘যখন কঠিন সময় আসে, তখন আপনারা কোনো সুপারহিরোর জন্য অপেক্ষা করতে পারেন না। এখন আপনারা নিজেরাই সুপারহিরো হয়ে যান। এই কোভিড মহামারিতে নিরাপদ থাকার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো ঘরে থাকা। এই কঠিন সময়টা একসঙ্গে মোকাবিলা করি চলুন।’

গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ভাষ্য, ‘আমরা চেষ্টা করছি এই কঠিন সময়ে মাঠে খেলার মাধ্যমে আপনাদের বিনোদন দিতে। আশা করি এটা আপনাদের মনে আনন্দের যোগান দেবে। এর বিপরীতে আমি শুধু সবার কাছে চাইবো যে, আপনারা নিয়ম মেনে সকল সতর্কতাবিধি মেনে চলুন।’

উল্লেখ্য, গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে প্রায় সাড়ে তিন লাখ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে, মৃত্যুবরণ করেছেন ২৭৬৭ জন। সবমিলিয়ে দেশটিতে ১ কোটি ৬৯ লাখ ৬০ হাজার ১৭২ জন মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

