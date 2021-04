লড়ছে পরিবার, আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ালেন অশ্বিন

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) ক্রিকেটের মাঝপথে সরে দাঁড়ালেন দিল্লি ক্যাপিট্যালসের তারকা স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ভারতের ক্রমশ বর্ধমান করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। আইপিএলের বদলে পরিবারের পাশে থাকাই এখন অধিক জরুরি মনে করেছেন অশ্বিন।

তবে পরিস্থিতি ভালো হলে আবার দলের সঙ্গে যোগ দেয়ার কথাও জানিয়ে গেছেন এ তারকা অফস্পিনার। রোববার রাতে সানরাইজার্স হায়দবাদের বিপক্ষে দিল্লির শ্বাসরুদ্ধকর সুপার ওভার জয়ের পর নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন অশ্বিন।

আসরের নিজেদের প্রথম তিন ম্যাচ মুম্বাইয়ে খেলেছে দিল্লি। এরপর দুই ম্যাচ খেলল চেন্নাইয়ে। এখানেই বসবাস অশ্বিনের পরিবারের। মঙ্গলবার দিল্লির পরের ম্যাচের ভেন্যু আহমেদাবাদ। তবে দলের সঙ্গে সেখানে যাবেন না অশ্বিন। বরং তামিল নাড়ুতেই থেকে যাবেন, চলে যাবেন পরিবারের কাছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে অশ্বিন লিখেছেন, ‘এবারের আইপিএল থেকে আমি বিরতি নিচ্ছি। আমার পরিবার ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়ছে। এই কঠিন সময়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে চাই। পরিস্থিতি ঠিক হলে আবার মাঠে ফিরতে চাই। ধন্যবাদ দিল্লি ক্যাপিট্যালস।’

এদিকে রোববার দিনের বেলা ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে আইপিএল ছেড়ে গেছেন রাজস্থান রয়্যালসের অস্ট্রেলিয়ান পেসার অ্যান্ড্রু টাই। গত সপ্তাহে বায়ো বাবলের মানসিক অবসাদের কারণে দেশে ফিরে গেছেন রাজস্থানের ইংলিশ ব্যাটসম্যান লিয়াম লিভিংস্টোনও।

শুধু তাই নয়, জানা গেছে অস্ট্রেলিয়ার আরও দুই ক্রিকেটার আইপিএল ছাড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। যাদের ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি ফ্র্যাঞ্চাইজিরা।

I would be taking a break from this years IPL from tomorrow. My family and extended family are putting up a fight against #COVID19 and I want to support them during these tough times. I expect to return to play if things go in the right direction. Thank you @DelhiCapitals